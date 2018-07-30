Искусство на грани. В Белгороде прошла Арт-суббота

Выставка под открытым небом была доступна белгородцам только один день — в субботу, 28 июня. Арт-субботу организовал выставочный зал «Родина» на Белгородском Арбате.

«Для создания картин этой выставки использовался не только традиционный холст, — рассказывает сотрудник выставочного зала «Родина» Ольга Арчибасова. — Некоторые произведения представлены на дереве или металле. Стиль исполнения, графика и возраст у картин разный. Некоторые принесли на выставку, можно сказать, ещё сырыми, а некоторым уже более 10 лет. Возрастной диапазон участвующих художников не менее разнообразен. Самой младшей всего 15 лет, а самому старшему — 75. Многие отозвались благодаря нашему объявлению в соцсетях».

Флагман авангардизма

Белгородский художник Владимир Иванович Пронькин называет себя флагманом мирового авангарда.

«У нас в Белгороде существует целая школа авангардного искусства, наш нынешний руководитель Николай Ильич Шевченко — доктор философских наук, профессор. Мы издали шесть монографий, 50 научных статей, посвящённых нашей школе авангардизма и новому авангарду XXI века — это выход из застоя постмодернизма и, в целом, абсолютно новое понимание эволюции искусства. Наш авангард не плоскостной, а пространственный. Чёрный квадрат Малевича — плоскость, а мы уводим в глубину. Мы создаем именно структурное искусствоведение, нас интересует авангард в истории, в искусстве, в культурологи».

Возле своих работ Владимир Пронькин прочитал целую лекцию об искусстве.

«Арт-сёрфинг» и «суть панической атаки»

Сергей Боженов , художник из Курска, представил на выставке 17 работ. Как и многие другие участники, он увидел информацию о проекте в интернете.

«Я вообще люблю общение с публикой на свежем воздухе, погода располагает, и всегда интересно показать свои работы в новых местах. Я всегда ищу какие-то новые подходы в живописи, новые приёмы. Я сам себе придумал стиль — это такой «арт-сёрфинг». То есть я беру темы и как бы скольжу по волнам, постоянно экспериментирую. Занимаюсь также арт-объектами: недавно освоил сварочный аппарат, с удовольствием наварил железных объектов».

Материалы картин могут быть самыми разными. Например, серия «Вторая жизнь предметов» — это работы по дереве. Крышка железной бочки превратилась в иллюминатор, через который на нас смотрит инопланетянин.

Молодой белгородский художник Сергей Соболь представил на выставке две картины в резких чёрно-бело-красных цветах: «Я считаю, что каждому человеку, обладающему каким-никаким талантом, нужно участвовать в выставках, чтобы его работы видели люди».

Виктория Гребнева — белгородский художник, психолог, сотрудник выставочного зала «Родина» — тоже участвовала в создании этого проекта. Ее целью было показать современное искусство, непривычное, в какой-то мере даже скандальное.

«Не секрет, что жители Белгорода чаще всего видят пейзажи, портреты, то есть то, что можно увидеть в любом музее. А то, что показано здесь, люди видят не так часто, — говорит Виктория. — В принципе, мы даже немного боялись реализовывать эту идею, но когда провели первую арт-субботу, увидели, что людям очень интересно на это смотреть, многие подолгу задерживались у каждой работы».

На выставке Виктория представила две работы, одна из которых называется «За пятьдесят». По словам художницы, она изображает «суть панической атаки».

«Раньше я работала в школе, вела ИЗО, общалась с детьми. По пути в школу, в маршрутке в час-пик, они сталкиваются с огромным количеством людей, и потом даже на уроках не могут расслабиться. Учась на психолога, я тоже часто сталкивалась с этой проблемой».