Графику Пабло Пикассо представят в Иркутске

Выставку графики испанского и французского художника Пабло Пикассо «Параграфы» представят в Иркутске. Она пройдет с 1 августа по 30 сентября в Усадьбе В. П. Сукачева при поддержке «Арт-центра в Перинных рядах» из Санкт-Петербурга.

Иркутяне смогут познакомится с 61 литографией, которые находятся в частных коллекциях Германии, Бельгии и Франции. Эти работы отражают несколько периодов, которые наблюдались в творчестве Пикассо: раннего и голубого периодов, аналитического и синтетического кубизма, эскизы к самому знаменитому произведению художника «Герника», серии позднего творчества «Торос и торерос», «Война и мир».

Пресс-служба музея отмечает, что все работы будут находится под специальным стеклом, позволяющим увидеть все мельчайшие детали произведения. Также посетителям будут представлены информационные стенды, на которых разместиться история создания работы, подробности жизни и творческого пути Пикассо.