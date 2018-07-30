Третьяковка идет в диджитал: как музей зарабатывает и привлекает посетителей

Государственная Третьяковская галерея — пожалуй, самый известный музей России и визитная карточка столицы. В музейный комплекс входят два основных здания — коллекция классического искусства в Лаврушинском переулке и искусство ХХ-ХХI веков в Новой Третьяковке; выставочный Инженерный корпус, храм-музей Святителя Николая в Толмачах, а также несколько мемориальных музеев — дом-музей В. Васнецова и мемориальная квартира А. Васнецова, мастерская скульптора А. Голубкиной, дом-музей П. Корина.

Rusbase узнал, как музей зарабатывает и привлекает посетителей.