Волгоградский музей Машкова приглашает прогуляться по «Благодатному краю» 

Как сообщили в региональном комитете культуры, на выставке представлены живописные и графические произведения художников разных российских художественных школ. В том числе Ленинградского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина (Х. Н. Такташев), Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени В. И. Мухиной (П. Ф. Шардаков), Московского художественного института им. В. И. Сурикова (Г. Ф. Зотов), Пензенского высшего художественного училища (В. В. Макаров), Астраханского художественного училища им. П. Власова (В. Н. Шолох, Н. В. Рухлина). Часть произведений создана в Урюпинском районе — в 2000-е годы Музей Машкова выступал в качестве организатора пленэров для местных живописцев, графиков, скульпторов, мастеров декоративно-прикладного искусства, а также гостей из других городов. Всё это художники разных поколений и не сходных эстетических принципов. В равной степени они оказались захвачены духом урюпинской земли — щедрым и свободным, их работы вступают в диалог с полотнами Машкова. 29 июля Илье Машкову, появившемуся на свет в станице Михайловской, сегодня входящей в Урюпинский район Волгоградской области, исполнилось бы 137 лет. Прихоперье навсегда осталось для Ильи Машкова «благодатным краем», сам же он стал гением места своей земли. С виртуальной выставкой «Благодатный край» можно познакомиться на сайте Волгоградского музея изобразительных искусств им. И. И. Машкова http://mashkovmuseum.ru/vystavki/blagodatnyij-kraj до 27 августа 2018 года.