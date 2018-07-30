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Воспитанники Центра содействию семейному воспитанию посетили галерею «Листок»
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Воспитанники Центра содействию семейному воспитанию посетили галерею «Листок» 

Южное Бутово 2 часа назад
Фото: Южное Бутово
26 июля воспитанники Центра содействия семейному воспитанию «Южное Бутово» посетили персональную выставку члена Российского союза художников Ольги Мельниковой «Дачный сезон» в галерее Листок. Об этом сообщается на сайте центра.
Воспитанники центра с интересом смотрели картины и слушали рассказ экскурсовода. Работы Ольги пронизаны светом и воздухом и добротой, в них отражается трепетная и хрупкая красота окружающего мира. Солнечные блики, игра света и тени, россыпь ярких цветов — атрибуты многих ее работ.
Встреча с прекрасным закончилась традиционным чаепитием.
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