Воспитанники Центра содействию семейному воспитанию посетили галерею «Листок»

26 июля воспитанники Центра содействия семейному воспитанию «Южное Бутово» посетили персональную выставку члена Российского союза художников Ольги Мельниковой «Дачный сезон» в галерее Листок. Об этом сообщается на сайте центра.

Воспитанники центра с интересом смотрели картины и слушали рассказ экскурсовода. Работы Ольги пронизаны светом и воздухом и добротой, в них отражается трепетная и хрупкая красота окружающего мира. Солнечные блики, игра света и тени, россыпь ярких цветов — атрибуты многих ее работ.

Встреча с прекрасным закончилась традиционным чаепитием.