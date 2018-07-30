Ещё
Дарвиновский музей расскажет жителям и гостям ЮЗАО о волках
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Дарвиновский музей расскажет жителям и гостям ЮЗАО о волках 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
В народе волк заслужил дурную репутацию. К примеру, о крайней степени враждебности говорят: «Человек человеку волк». Неужели волк и вправду — символ абсолютного зла? Так это или не так, вы сможете узнать в Дарвиновском музее.
Здесь с 23 августа по 11 октября, каждый четверг в 19.00 будет начинаться лекция из цикла «Все о волке».
Напомним: до 14 октября в Дарвиновском музее будет работать выставка «О хищнике сером замолвите слово». Примечательно, что именно чучела белого и чёрного волков преподнесли друг другу в качестве свадебных подарков создатели музея — Александр Котс и Надежда Ладыгина-Котс.
Самая первая «волчья» лекция, которая пройдёт в рамках выставочного проекта, носит название «Как устроена и живёт семья волков». В рамках неё впервые представят результаты своей работы специалист по крупным хищным млекопитающим Андрей Поярков и его коллега Хосе Эрнандес-Бланко.
Вестник Бутова: последние новости
В Центре «Эврика-Бутово» вас ждёт «Королева бензоколонки» Начато обновление столичного кинотеатра «Марс» Бутовчан приглашают на сольный концерт Александра Жаркова
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядит звезда культового фильма «Есения»5
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»18
Самые страшные фильмы
«Ну и губы!»: изменения во внешности Алины Кабаевой разочаровали поклонников32
Зарубежные группы, которые обожали в СССР46
Видео
02:30
В сети появился новый трейлер «Слендермена»
Кино
02:27
Американцы спасают президента России в новом фильме
Кино
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
22:13
Актеры, внезапно пропавшие с экранов
Кино
10:36
Дешевые фильмы, превратившиеся в блокбастеры
Кино
00:30
В рекламе бритвы впервые показали реальное бритье
ТВ
05:30
Ленты, перечеркнувшие успех суперзвезд
Кино
10:32
Что готовы делать актеры, чтобы сняться в кино
Кино
03:00
Кто спас «Рабу любви»
Кино
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение