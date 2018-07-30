Дарвиновский музей расскажет жителям и гостям ЮЗАО о волках

В народе волк заслужил дурную репутацию. К примеру, о крайней степени враждебности говорят: «Человек человеку волк». Неужели волк и вправду — символ абсолютного зла? Так это или не так, вы сможете узнать в Дарвиновском музее.

Здесь с 23 августа по 11 октября, каждый четверг в 19.00 будет начинаться лекция из цикла «Все о волке».

Напомним: до 14 октября в Дарвиновском музее будет работать выставка «О хищнике сером замолвите слово». Примечательно, что именно чучела белого и чёрного волков преподнесли друг другу в качестве свадебных подарков создатели музея — Александр Котс и Надежда Ладыгина-Котс.

Самая первая «волчья» лекция, которая пройдёт в рамках выставочного проекта, носит название «Как устроена и живёт семья волков». В рамках неё впервые представят результаты своей работы специалист по крупным хищным млекопитающим Андрей Поярков и его коллега Хосе Эрнандес-Бланко.