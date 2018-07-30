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Музей Победы проводит конкурс «Портрет фронтовой собаки»
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Музей Победы проводит конкурс «Портрет фронтовой собаки» 

Petstory 2 часа назад
Фото: Petstory
Московский Музей Победы запустил конкурс детских рисунков. Предлагается вспомнить подвиг собак во время Великой Отечественной войны и нарисовать четвероногого героя. Причем детскую фантазию ничем не ограничивают: это может быть изображение реального пса, участвовавшего в сражениях, или собирательный образ служебной собаки. Конкурс проводится для детей в двух возрастных группах — от 7 до 10 лет и от 11 до 17 лет. Работы на конкурс принимаются до 13 августа (включительно). Для участия необходимо отправить рисунок на электронную почту konkurs@cmvov.ru с темой «Портрет фронтовой собаки». Изображение должно быть в формате JPEG (фото, скан), размер — не меньше 1200х720 dpi. Рисунки могут быть исполнены в любой технике (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.).
Итоги конкурса будут объявлены 19 августа 2018 года. Победители в каждой из номинаций получат в подарок семейную карту, дающую право на пять бесплатных посещений всех площадок музея в течение года. Лучшие работы будут размещены на официальном сайте и страницах Музея Победы в социальных сетях.
Фотографии: Коллекция/ iStock
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