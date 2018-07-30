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В Измайлове стартовал «Маленький большой мир»
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В Измайлове стартовал «Маленький большой мир» 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В выставочном зале «Измайлово» на минувшей неделе открылась необычная выставка
Григория Матвеева «Маленький большой мир».
Сама экспозиция небольшая и занимает всего половину зала, но основная идея выставки прекрасно при этом сочетается с камерностью мероприятия.
Музейный фотограф, специализирующийся на съемках городского пейзажа и работающий в репортажном жанре, на этот раз предоставит на суд посетителей натюрморты. Автор предлагает зрителям окунуться в игру с масштабом.
Вазы и букеты изображены на его работах, но зритель догадывается о настоящем размере объектов, лишь увидев их здесь же, рядом с фотографиями. Например, на фотографии посетители смогут полюбоваться на шикарный букет, который окажется соцветием липы в маленьком кувшинчике, а цветок каштана на натюрморте, словно по волшебству, превратится в орхидею. Матвеев готов открыть все секреты превращений посетителям галереи «Измайлово».
Выставка будет работать до 31 августа включительно. Посетить ее можно в любой день кроме понедельника с 11 до 20 часов.
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