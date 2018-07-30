В Международный день тигра Дарвиновский музей рассказал о своем особенном экспонате 

Накануне все прогрессивное человечество отмечало Международный день тигра, и свою публикацию в фейсбук Дарвиновский музей посвятил уникальному экспонату — белой тигрице Кали.
Среди экспонатов Дарвиновского музея есть немало этих грациозных и опасных животных, среди которых есть совершенно особенные. Совсем недавно коллекция музея пополнилась удивительным чучелом белой тигрицы Кали. Белый тигр — редкая особь бенгальского тигра. Такие особи почти не выживают в природе, поскольку слишком заметны и не могут охотиться, в основном они живут в цирках и зоопарках.
Кали родилась 22 июня 1997 года в зоопарке Эскильстуна в Швеции. В 2004 году переехала в Москву и сразу стала любимицей всех сотрудников и посетителей. Помимо редкого и необычного белого окраса, Кали обладала доброжелательным, игривым характером и была заботливой мамой. Всего у неё родилось шесть котят, которые разъехались по разным зоопаркам мира.
В 2017 году Кали исполнилось 20 лет, это очень преклонный возраст для тигра. После смерти тигрицы директор Московского зоопарка Светлана Владимировна Акулова приняла решение в знак дружбы и многолетнего сотрудничества передать шкуру животного в дар Дарвиновскому музею на его 110-летний юбилей. Чучело было изготовлено за 5 месяцев в таксидермической студии «Авторские манекены». Таксидермисты постарались сохранить не только внешние черты, но и характер животного, как это свойственно художникам всех времен, отмечается в сообщении.