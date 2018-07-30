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Музей мумий открылся в испанской Сарагосе
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Музей мумий открылся в испанской Сарагосе 

Газета.Ru 1 час назад
Первый в Испании музей мумий открылся в провинции Сарагоса, передает телеканал «360».
В экспозиции представлены 15 мумий. Об этом сообщил портал Espanarusa.
В 2011 году при археологических раскопках в подземелье церкви Ла‐Асунсьон обнаружили мумифицированные тела предположительно монахов и предметы обихода.
По словам специалистов, температура и влажность, в которой находились тела, позволили им мумифицироваться без постороннего вмешательства. Образцы так называемых «естественных» мумий и стали основой экспозиции. Также на выставке представлены предметы костюма, обувь.
"Эти мумии датированы XVIII–XIX веками. Это люди, которые захотели быть погребенными в здании церкви. Мы хотим показать современникам, как выглядели наши предки, во что одевались, какими предметами пользовались", — говорит куратор выставки.
Экскурсию по музею мумий дополняет путеводитель, в котором рассказываются исторические факты о жизни людей того времени и даже основы мумификации.
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