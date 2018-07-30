Музей мумий открылся в испанской Сарагосе

Первый в Испании музей мумий открылся в провинции Сарагоса, передает телеканал «360».

В экспозиции представлены 15 мумий. Об этом сообщил портал Espanarusa.

В 2011 году при археологических раскопках в подземелье церкви Ла‐Асунсьон обнаружили мумифицированные тела предположительно монахов и предметы обихода.

По словам специалистов, температура и влажность, в которой находились тела, позволили им мумифицироваться без постороннего вмешательства. Образцы так называемых «естественных» мумий и стали основой экспозиции. Также на выставке представлены предметы костюма, обувь.

"Эти мумии датированы XVIII–XIX веками. Это люди, которые захотели быть погребенными в здании церкви. Мы хотим показать современникам, как выглядели наши предки, во что одевались, какими предметами пользовались", — говорит куратор выставки.

Экскурсию по музею мумий дополняет путеводитель, в котором рассказываются исторические факты о жизни людей того времени и даже основы мумификации.