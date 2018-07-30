«Не расстанусь с Комсомолом, буду вечно молодым!» К 100-летию ВЛКСМ

Первые два десятилетия в Комсомоле прошли под эгидой ликвидации безграмотности, приобщения молодежи к труду. Создавались бригады ударного труда и разворачивались масштабные стройки. К этому времени в рядах комсомольцев числилось более полумиллиона активистов.

В годы Великой отечественной Войны члены ВЛКСМ сражались в рядах Советской армии, а после окончания войны восстанавливали города-герои Сталинград, Севастополь и другие.

Фото: Екатерина Клюева, работы Яковлева А. А из серии «Ленинградские километра БАМа

В 50-60 года активно осваивалась целина. Поднималось хозяйство на Урале, в Сибири и Поволжье. Комсомольская организация участвовала в строительстве ГЭС и АЭС. К концу 60х годов на стройках Советского союза было задействовано более миллиона человек.

В 70-е самой большой всесоюзной комсомольской стройкой считалась Байкало-Амурская магистраль. Очень много молодых строителей и специалистов-инженеров было отправлено по путевкам на площадку.

Несмотря на то, что Союз молодежи закончил свое существование около 30 лет назад, память о нем, о событиях за период работы этой организации живет до сих пор и нашла отражение в живописных полотнах.

Выставка „Нам открывать миры далекие“ открылась в Нижегородском государственном художественном музее. Самохвалов А., Яковлев А., Хныгин Л. и другие советские художники передали впечатления о деятельности ВЛКСМ в своих картинах. Их не много, около 30 полотен, но все они из фондов музея, некоторые экспонируются впервые.

»На выставке представлены работы ленинградского художника Яковлева, которые до этой экспозиции не выставлялись. Так же картины В. Жемерикина впервые появляются в таком объеме, не на персональной выставке", — говорит куратор экспозиции Екатерина Клюева. Фото: Екатерина Клюева, Жемерикина В. Ф. «Котлопункт» (из цикла Мы на БАМе) 1976 г Главной темой выставки стала — молодежная стройка. Большинство работ Жемерихина В. посвящены строительству БАМа. Байкало-амурская магистраль — железная дорога Сибири и Дальнего Востока. Многолетняя стройка исчислялась десятками тысяч людей и единиц техники, о ней слагали писали песни и снимали кино, и, конечно, это событие запечатлено в большом количестве картин.

Серия работ «Мы на БАМе» принесла небывалую известность Вячеславу Жемерикину. Яркие, с обилием деталей, его художественные работы описывались в газетах и журналах, критики отмечали своеобразный художественный язык. Каждое произведение Жемерикина, как рассказ. Он изображал веру и искренность в глазах людей, объединенных общим делом. И зная, какие суровые условия были на стройке, понимая трудности, которые преодолевали комсомольцы, приехавшие со всех уголков нашей необъятной Родины, Вячеслав Жемерикин запечатлел их счастливыми и уверенными в завтрашнем дне.

"Понравился их задор, жизнелюбие, необыкновенная легкость, и даже грациозность в работе. А в природе вокруг все сурово — тайга, изнуряющая мошка, неустроенность быта"

(из воспоминаний художника В. Жемерикина) Фото: Екатерина Клюева, Жемерикин «Девчата из Магистрального»

Тему масштабных строек поднимает нижегородский художник Лазарь Хныгин в его картине «Удмуртстрой», 1930г. Живописец Михаил Каманин показывает строительство Горьковской ГЭС, рассказывает о трудовых буднях и мастерах-комсомольцах.

Особое место в экспозиции занимает картина «Работница, засучившая рукава» Александра Самохвалова. Картина датируется 1929 годом, когда на текстильных фабриках вводился 7-ми часовой рабочий день, и женщины, уходя от домашнего быта, отдавали себя производству. В те годы женский труд был самый низкооплачиваемый. И эта жертвенность, показана как нельзя лучше. Красноплаточница, комсомолка, засучив рукава, готова идти навстречу суровым трудовым будням. Фото: Екатерина Клюева, Самохвалов ""Работница, засучившая рукава"

Образ женщины-комсомолки раскрывает советский живописец Федор Богородский. Его работа «Метростроевка» написана в 1935 году, в год открытия Московского метрополитена. Картина больше похожа на случайный кадр, словно девушка только вышла после рабочей смены, и с улыбкой Моны Лизы, ее поймал репортер. Фото: Екатерина Клюева, Богородский «Метростроевка»

Образ молодого человека хорошо представлен в картине Константина Корыгина «Ударник колхоза». Портрет совсем юного молодого человека, воодушевленного мечтами о светлом будущем.

"Живопись интересный материал, позволяет нам взглянуть на целый эпизод истории. В двух небольших зала расположились картины большого периода, самая ранняя работа датирована 1929 года, а самая последняя 1980 годом" — рассказывает Екатерина Клюева.

"На работу" Виктора Попкова считается знаковой картиной того времени. Непривычный стиль, больше похожий на раскадровку кинофильма. Свои работы он писал под впечатлением от поездок по Сибири и комсомольским стройкам. Современники называли его стиль «суровым», за реалистичность, четкость линий и лаконичность. Герои его картины, отважные работники стройки, уверенно мчатся покорять новые горизонты. Фото: Екатерина Клюева, Попков «На работу»

На выставке так же представлены работы художников того времени А. Яковлева, Д. Мочальского, А. Варламова. Во всех полотнах воспет дух комсомола, отвага молодых специалистов, которые ринулись на стройки. Тонкой нитью прослеживаются вера в лучшее и уверенность комсомольцев сделать невозможное для своей страны.

Выставка будет работать с 28 июля по 30 сентября.