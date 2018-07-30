В волгоградском музее имени Машкова пройдет выставка «Благодатный край» 

На сайте волгоградского музея изобразительных искусств имени Ильи Машкова будет работать виртуальная выставка «Благодатный край».
По данным пресс-службы областного комитета культуры, экспозиция посвящена 400-летию Урюпинска и памяти великого художника Ильи Машкова, уроженца этого края. 29 июля ему исполнилось бы 137 лет. Урюпинская земля вдохновляла не только Машкова. Живописные поля, леса, необыкновенная природа Хопра и сегодня продолжают впечатлять художников. Их работы также будут представлены на выставке. Отметим, посетители увидят живописные и графические произведения мастеров разных российских художественных школ: ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени Мухиной, московского художественного института имени Сурикова, пензенского высшего художественного училища, астраханского художественного училища имени Власова и других. С экспозицией можно познакомиться на сайте музея до 27 августа 2018 года.