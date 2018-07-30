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В Эрмитаже помимо Царицы ваз есть еще одна работа алтайских камнерезов?
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В Эрмитаже помимо Царицы ваз есть еще одна работа алтайских камнерезов? 

АиФ — Алтай 1 час назад
Оказывается, в Эрмитаже хранятся две работы алтайских камнерезов. Первая — знаменитая «Царица ваз», созданная еще в XIX веке, а вторая — какой-то современный «Череп инопланетянина». Что за шедевр?
Речь идёт о работе бийского мастера-камнереза Олега Коростелёва «Охотник с созвездия Орион», которую преподнёс в дар музею меценат Максим Арцинович и которая была презентована публике на недавно состоявшемся XIII Торжественном благотворительном приёме в Зимнем дворце. Первыми необычную работу увидели представители политической и деловой элиты, деятели науки и культуры, директора крупнейших российских музеев, звёзды театра и кино. По словам Олега Коростелёва, идея этой работы принадлежит его наставнику, одному из лучших камнерезов России Ярославу Ксенофонтову, который сам создаёт полихромные работы в стиле гротеск и фэнтези. «Череп инопланетянина я делал почти четыре месяца, вес работы 17 кг, а образ получился собирательный: частично взяты идеи из рассказа Френсиса Скотта Фитцджеральда „Алмаз величиной с отель Ритц“, частично он напоминает череп человека, хотя одновременно имеет черты фэнтезийных персонажей», — рассказал бийский мастер.
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