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Выставка «Разноцветное лето» откроется в библиотеке на улице 8 Марта
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Выставка «Разноцветное лето» откроется в библиотеке на улице 8 Марта 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Воспитанники досугового центра «Око», который расположен на территории района Аэропорт, подготовили творческую выставку. Экспозиция будет развернута 1 августа в стенах библиотеки №32 на улице 8 Марта.
— Приглашаем всех на выставку детского рисунка «Разноцветное лето». Воспитанники студии «Око» уже не раз радовали посетителей нашей библиотеки. В новой экспозиции будут представлены работы на тему лета, — поделилась Захаренкова.
Вход свободный. Выставка будет работать до 1 сентября. Библиотека №32 находится по адресу ул. 8 Марта, д. 15. (мю)
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