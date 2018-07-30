Выставка «Разноцветное лето» откроется в библиотеке на улице 8 Марта

Воспитанники досугового центра «Око», который расположен на территории района Аэропорт, подготовили творческую выставку. Экспозиция будет развернута 1 августа в стенах библиотеки №32 на улице 8 Марта.

— Приглашаем всех на выставку детского рисунка «Разноцветное лето». Воспитанники студии «Око» уже не раз радовали посетителей нашей библиотеки. В новой экспозиции будут представлены работы на тему лета, — поделилась Захаренкова.

Вход свободный. Выставка будет работать до 1 сентября. Библиотека №32 находится по адресу ул. 8 Марта, д. 15. (мю)