Выставка «Путеводная звезда» откроется в библиотеке №32 на 8 Марта

В среду, 1 августа, в библиотеке №32, которая расположена на улице 8 Марта, откроется новая экспозиция «Путеводная звезда». На этот раз гости учреждения культуры смогут насладиться работами поэтессы, публициста и переводчика Светланы Кедриной. Об этом сообщила заведующая библиотекой Юлия Захаренкова.

— Гости библиотеки увидят лоскутные панно, графику, авторские книги, — пояснила Захаренкова.

Напомним, что Светлана Кедрина — дочь известного русского поэта Дмитрия Кедрина, трагически погибшего в 1945 году.

Выставка продлится до 30 августа. Адрес: ул. 8 Марта, д. 15. (мю)