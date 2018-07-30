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Выставка «Путеводная звезда» откроется в библиотеке №32 на 8 Марта
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Выставка «Путеводная звезда» откроется в библиотеке №32 на 8 Марта 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
В среду, 1 августа, в библиотеке №32, которая расположена на улице 8 Марта, откроется новая экспозиция «Путеводная звезда». На этот раз гости учреждения культуры смогут насладиться работами поэтессы, публициста и переводчика Светланы Кедриной. Об этом сообщила заведующая библиотекой Юлия Захаренкова.
— Гости библиотеки увидят лоскутные панно, графику, авторские книги, — пояснила Захаренкова.
Напомним, что Светлана Кедрина — дочь известного русского поэта Дмитрия Кедрина, трагически погибшего в 1945 году.
Выставка продлится до 30 августа. Адрес: ул. 8 Марта, д. 15. (мю)
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