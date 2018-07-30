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Уральские атомщики рассекретили сотни документов
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Уральские атомщики рассекретили сотни документов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В информационном центре ПО «Маяк» открылась уникальная интерактивная экспозиция, посвященная 70-летию Центрального архива атомной отрасли.
Как сообщают в оргкомитете проекта, экспозиция «Хранить вечно: 70 лет Центральному архиву атомной отрасли» относится к историко-документальному жанру. Посетители смогут увидеть и документы, и исторические реалии эпохи: фотографии, кинохронику, предметы, редкие издания и личные вещи, принадлежавшие участникам и свидетелям событий.
На выставке представлены более сотни документов, объединенных в 17 сюжетов и посвященных основным вехам и направлениям развития отрасли за 70 лет. Среди них — испытание первых атомной и термоядерной бомб, создание атомной электростанции и ледокольного флота СССР.
В экспозиции также собраны материалы, связанные с судьбами людей: Юрия Харитона, Игоря Курчатов и других. Последний раздел выставки посвящен современному состоянию российской атомной отрасли.
Экспозиция будет работать до 28 сентября текущего года.
При поддержке департамента коммуникаций и управления документационного обеспечения госкорпорации «Росатом» организаторами выставки выступили ПО «Маяк», историко-культурный центр и центратомархив ГК «Росатом».
Добавим, что отраслевой архивный фонд атомной промышленности России был создан в 1947 года. На протяжении последующих 70 лет формирование архивной системы в атомной промышленности шло параллельно с развитием отрасли. Долгие годы атомная промышленность оставалась одной из самых закрытых структур в СССР, а большинство ее документов хранились под грифом «секретно». Только с началом рассекречивания архивных материалов в 1990-х годов стали появляться документально обоснованные публикации по истории атомной промышленности.
Фото: www.po-mayak.ru
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