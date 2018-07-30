Выставка «Большая страна — большие идеи» пройдет в 11 городах России

МОСКВА, 30 июля. / ТАСС /. Передвижная выставка «Большая страна — большие идеи», где покажут идеи нереализованных проектов современных художников, в августе — сентябре пройдет в 11 городах России. Это часть крупного стратегического проекта NEMOSKVA, сообщила в понедельник пресс-служба организаторов проекта.

"По маршруту Транссибирской магистрали пройдет международный передвижной симпозиум NEMOSKVA. В 11 городах — остановках симпозиума РОСИЗО-ГЦСИ представит выставку идей художественных проектов российских региональных художников «Большая страна — большие идеи», — говорится в сообщении.

Выставка откроется 14 августа в Нижнем Новгороде. После этого ее увидят в Перми, Екатеринбурге, Тюмени, Омске, Иркутске, Владивостоке и других городах. Экспозиция состоит из 15 проектов. Среди них «Guestbook, книга жалоб и предложений» Ивана Галузина и Глафиры Северьяновой, MINE Юрия Гудкова, «Расщепление пространства с помощью звука» Кирилла Крючкова, «Двор как художественная ситуация» Андрея Сяйлева и другие.

В ходе симпозиума будут проходить встречи зарубежных и российских кураторов, руководителей художественных институций с региональными художниками, которые лично представят экспертам эскизы своих художественных проектов. Отобранные проекты будут дополнять выставку.

Проект NEMOSKVA инициировали в 2017 году как стратегический проект развития современной культуры в российских регионах с 2018 по 2022 год. Его цель — развитие горизонтальных связей, продвижение региональных художников и кураторов, исследование современной ситуации на местах через профессиональный диалог, создание новых возможностей для международного сотрудничества.