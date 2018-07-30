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Выставка, посвященная юбилею выдающегося фотографа Максима Дмитриева, откроется в Нижнем Новгороде
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Выставка, посвященная юбилею выдающегося фотографа Максима Дмитриева, откроется в Нижнем Новгороде 

Ревизор.ru 6 часов назад
Фото: Ревизор.ru
Жизнь и творчество уроженца тамбовской губернии Максима Дмитриева были тесно связаны с Нижним Новгородом. Именно здесь в 1886 году он открыл свое собственное фотозаведение в доме, где сейчас находится музей. Сегодня его работы называют летописью истории России на рубеже XIX — ХХ веков.
На выставке будут представлены уникальные снимки из фондов музея и комитета по делам архивов Нижегородской области. Зрители увидят работы, которые в свое время прославили Дмитриева. Наиболее известны его масштабные фотосерии «Нижегородская ярмарка», «Волга и Поволжье», «Всероссийская промышленная и художественная выставка 1896 года» и ряд других.
"В фотографиях Максима Дмитриева оживает многоликая Россия с ее невзгодами и праздниками, безвестными босяками и знаменитостями, свидетельствами старины и злободневными событиями. Это ушедший, но не потерянный мир, запечатленный выдающимся мастером", — отмечают организаторы.
Выставка будет открыта для посетителей до 23 сентября.
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