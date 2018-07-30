Ещё
Мастер-класс по fashion-иллюстрации пройдет в Хорошево-Мневниках
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Мастер-класс по fashion-иллюстрации пройдет в Хорошево-Мневниках 

Префектура СЗАО города Москвы 6 часов назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В рамках единой сетевой акции «Offline-среда» в Хорошево-Мневниках пройдет мастер-класс по модному рисунку в технике fashion-illustration. Проведет его блогер, художник, fashion-иллюстратор Светлана Ендальцева.
— Fashion-иллюстратор создает рисунки к журнальным статьям, ассистирует дизайнерам одежды, участвует в создании фильмов, мультфильмов, рекламных роликов, делает иллюстрации для интернет-сайтов, web-иконки, аватары и многое другое. Художник Светлана Ендальцева познакомит участников мастер-класса с этим модным направлением, — сообщили в пресс-службе клуба «Атом».
Творческих людей, всех тех, кто любит осваивать новые области искусства, желает усовершенствовать свои навыки и расширить круг возможностей в области модного рисунка, ждут 8 августа в клубе «Атом» по адресу ул. Маршала Тухачевского, д. 20, стр. 2. Начало в 17.00, вход свободный.
Префектура СЗАО города Москвы: последние новости
В День крещения Руси в Митине откроется выставка духовной литературы Ансамбль из Хорошево-Мневников отличился на международном конкурсе Бесплатный спектакль «Кабы не было зимы» покажут в «Современнике»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, внезапно пропавшие с экранов4
Самые страшные фильмы1
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»18
Дешевые фильмы, превратившиеся в блокбастеры3
Зарубежные группы, которые обожали в СССР47
Видео
02:30
В сети появился новый трейлер «Слендермена»
Кино
02:27
Американцы спасают президента России в новом фильме
Кино
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
22:13
Актеры, внезапно пропавшие с экранов
Кино
10:36
Дешевые фильмы, превратившиеся в блокбастеры
Кино
00:30
В рекламе бритвы впервые показали реальное бритье
ТВ
05:30
Ленты, перечеркнувшие успех суперзвезд
Кино
10:32
Что готовы делать актеры, чтобы сняться в кино
Кино
03:00
Кто спас «Рабу любви»
Кино
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение