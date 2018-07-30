Мастер-класс по fashion-иллюстрации пройдет в Хорошево-Мневниках

В рамках единой сетевой акции «Offline-среда» в Хорошево-Мневниках пройдет мастер-класс по модному рисунку в технике fashion-illustration. Проведет его блогер, художник, fashion-иллюстратор Светлана Ендальцева.

— Fashion-иллюстратор создает рисунки к журнальным статьям, ассистирует дизайнерам одежды, участвует в создании фильмов, мультфильмов, рекламных роликов, делает иллюстрации для интернет-сайтов, web-иконки, аватары и многое другое. Художник Светлана Ендальцева познакомит участников мастер-класса с этим модным направлением, — сообщили в пресс-службе клуба «Атом».

Творческих людей, всех тех, кто любит осваивать новые области искусства, желает усовершенствовать свои навыки и расширить круг возможностей в области модного рисунка, ждут 8 августа в клубе «Атом» по адресу ул. Маршала Тухачевского, д. 20, стр. 2. Начало в 17.00, вход свободный.