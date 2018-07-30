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О современном искусстве расскажут в клубе «Огонек» на Зеленоградской
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О современном искусстве расскажут в клубе «Огонек» на Зеленоградской 

Управа района Ховрино города Москвы 5 часов назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Интенсив «Введение в историю искусства: современное искусство» пройдет с 6 по 10 августа в клубе «Огонек», расположенном на территории района Ховрино. Об этом рассказал художественный руководитель учреждения культуры Алексей Васильев.
— Современное искусство порождает вокруг себя больше вопросов, чем ответов. Оно непонятное, странное, а еще — невероятно актуальное. Что такое биеннале, как работает пространство «вайт кьюб» и что стоит за мнимым упрощением действительности? В рамках нашего интенсива вы обязательно найдете ответы на эти вопросы, — уточнил Алексей Васильев.
Лекции будут проходить ежедневно с 14.00 до 16.00. Напомним, клуб «Огонек» находится по адресу улица Зеленоградская, дом 33А. (ис)
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