О современном искусстве расскажут в клубе «Огонек» на Зеленоградской

Интенсив «Введение в историю искусства: современное искусство» пройдет с 6 по 10 августа в клубе «Огонек», расположенном на территории района Ховрино. Об этом рассказал художественный руководитель учреждения культуры Алексей Васильев

— Современное искусство порождает вокруг себя больше вопросов, чем ответов. Оно непонятное, странное, а еще — невероятно актуальное. Что такое биеннале, как работает пространство «вайт кьюб» и что стоит за мнимым упрощением действительности? В рамках нашего интенсива вы обязательно найдете ответы на эти вопросы, — уточнил Алексей Васильев.

Лекции будут проходить ежедневно с 14.00 до 16.00. Напомним, клуб «Огонек» находится по адресу улица Зеленоградская, дом 33А. (ис)