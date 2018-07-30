Экс-глава департамента музеев Минкультуры возглавил музей «Остафьево» — «Русский Парнас»

"Статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова и директор департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов представили коллективу Государственного музея-усадьбы «Остафьево» — «Русский Парнас» нового директора — Юрия Евтюхина", — говорится в сообщении.

Неделю назад стало известно, что пост директора департамента музеев Минкультуры России вместо Евтюхина занял Кононов — бывший исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО).

"Остафьево" — «Русский Парнас» — это не просто значимый объект культурного значения, а место, в котором черпали вдохновение выдающиеся писатели и поэты. Там написал «Историю государства российского» Карамзин. Постоянными гостями Остафьево были Пушкин, Жуковский и Гоголь. Именно Александр Сергеевич назвал Остафьево русским Парнасом", — сказал Евтюхин, которого цитируют в пресс-службе.

Он отметил, что «работа с музеями всегда была близка ему и новый этап представляется еще интереснее, поскольку предстоит погрузиться в деятельность одного музея целиком». Евтюхин выразил благодарность бывшему директору музея Анатолию Коршикову, посвятившему институции более 20 лет жизни и «проделавшему колоссальную работу в развитии и популяризации объекта культурного наследия».

Усадьба «Остафьево» (Вяземских) XVIII века является объектом культурного наследия регионального значения. Она находится в поселении Рязановское, вблизи села Остафьево. Территория музея-усадьбы составляет почти 38 га. Здесь находится главный дом с двумя флигелями, парки, хвойная и березовая (Карамзинская) рощи, липовая аллея (по преданию названная Пушкиным «Русским Парнасом»), пруд с земляной плотиной, деревянный горбатый мостик, памятники Н. Карамзину, П. Вяземскому, А. Пушкину, В. Жуковскому, здания бывшей суконной фабрики.

О новом директоре

Юрий Алексеевич Евтюхин родился в 1977 году. В 2000 году окончил юридический факультет Современного гуманитарного института, в 2002-м — Московский военный институт Федеральной пограничной службы РФ по направлению «Юриспруденция», в 2013-м — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В 1994 году начал работать в Научно-исследовательском и проектно-изыскательском институте землеустройства. В 2009-м — перешел на работу в Минкультуры России на должность главного специалиста-эксперта отдела объектов культурного наследия департамента культурного наследия и изобразительного искусства. В 2012 году — стал начальником отдела музеев департамента культурного наследия Минкультуры России, в 2015 году занял пост замдиректора департамента культурного наследия Минкультуры России.

В 2017 году назначен директором департамента, впоследствии переименованного в департамент музеев Минкультуры России. Имеет классный чин государственной гражданской службы РФ государственного советника РФ третьего класса.