Московский пленэр на тему «Город будущего» прошел в столице

За кисть взялся и корреспондент «Вечерки».

Одной из площадок для изображения идеального города стал центр культуры и искусства «Авангард». Организаторы решили разместиться на свежем воздухе, на заднем дворе учреждения.

— Берем карандаши и рисуем первый план, — говорит член Союза художников России Андрей Бажинов. — Делаем более четкой линией башни и дома. Как вы себе представляете город будущего?

Ограничений — никаких. Вот на моем листке бумаги появляются летающие машины, которые парят над Кремлем. Рядом — невероятные высотки исполинских размеров. На переднем плане — магистраль.

— Это же будущее, я не знаю же, какие дома будут, — сокрушается участница акции Татьяна Новицкая

— Отличные дома! — подбадривает ее Бажинов.

Потом в дело вступает акварель. Футуристичные пейзажи обретают цвет.

— В будущем будет много неона и стекла, — подмечает участница пленэра.

Сначала — бледные тона, чтобы в финале добавить блики света и тени. И обозначить более четкие контуры. Вот он — мой город.

КСТАТИ

Участниками столичного пленэра уже стали свыше 2,5 тысячи человек. Вместе с москвичами рисовали именитые художники и руководители галерей. Желающим выдают мольберты, холсты, краски.