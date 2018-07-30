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Московский пленэр на тему «Город будущего» прошел в столице
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Московский пленэр на тему «Город будущего» прошел в столице 

Вечерняя Москва 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
За кисть взялся и корреспондент «Вечерки».
Одной из площадок для изображения идеального города стал центр культуры и искусства «Авангард». Организаторы решили разместиться на свежем воздухе, на заднем дворе учреждения.
— Берем карандаши и рисуем первый план, — говорит член Союза художников России Андрей Бажинов. — Делаем более четкой линией башни и дома. Как вы себе представляете город будущего?
Ограничений — никаких. Вот на моем листке бумаги появляются летающие машины, которые парят над Кремлем. Рядом — невероятные высотки исполинских размеров. На переднем плане — магистраль.
— Это же будущее, я не знаю же, какие дома будут, — сокрушается участница акции Татьяна Новицкая.
— Отличные дома! — подбадривает ее Бажинов.
Потом в дело вступает акварель. Футуристичные пейзажи обретают цвет.
— В будущем будет много неона и стекла, — подмечает участница пленэра.
Сначала — бледные тона, чтобы в финале добавить блики света и тени. И обозначить более четкие контуры. Вот он — мой город.
КСТАТИ
Участниками столичного пленэра уже стали свыше 2,5 тысячи человек. Вместе с москвичами рисовали именитые художники и руководители галерей. Желающим выдают мольберты, холсты, краски.
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