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Жители Выхина-Жулебина посетили Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей
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Жители Выхина-Жулебина посетили Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей 

Управа района Выхино-Жулебино 5 часов назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Отделением социальной реабилитации инвалидов центра «Жулебино» для получателей услуг была проведена замечательная экскурсия в Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей.
Музей расположен в древнем подмосковном городе Звенигороде, в двух километрах от центра города, на территории Саввино-Сторожевского монастыря — уникального архитектурного комплекса, сложившегося на протяжении XV—XVII вв. Он призван изучать прошлое этого города и тесно связанного с ним региона и популяризировать его историю.
В историко-архитектурном музее Звенигорода жители Выхина-Жулебина смогли узнать много интересного из истории города, ознакомиться с любопытными экспонатами, не просто принять участие в экскурсии, а почувствовать и соприкоснуться с эпохой того далекого времени. (ис)
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