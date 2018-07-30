Жители Выхина-Жулебина посетили Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей

Отделением социальной реабилитации инвалидов центра «Жулебино» для получателей услуг была проведена замечательная экскурсия в Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей.

Музей расположен в древнем подмосковном городе Звенигороде, в двух километрах от центра города, на территории Саввино-Сторожевского монастыря — уникального архитектурного комплекса, сложившегося на протяжении XV—XVII вв. Он призван изучать прошлое этого города и тесно связанного с ним региона и популяризировать его историю.

В историко-архитектурном музее Звенигорода жители Выхина-Жулебина смогли узнать много интересного из истории города, ознакомиться с любопытными экспонатами, не просто принять участие в экскурсии, а почувствовать и соприкоснуться с эпохой того далекого времени. (ис)