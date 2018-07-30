Спектакль «Квартирник» поставили в Марьиной Роще

Студенты Школы-студии МХАТ выступили в Еврейском музее в Марьиной Роще; в минувшее воскресенье, 29 июля, они представили здесь спектакль «Квартирник», посвященный памяти Владимира Высоцкого.

Отметим, что мероприятие прошло в рамках выставки «Коридоры. Семь миров Высоцкого». Вместе с актерами посетители музея оказались гостями обыкновенного «квартирника»: традиции таких домашних концертов и творческих вечеров зародились в СССР, когда поэты и музыканты не имели возможности выступать публично из-за цензуры и расхождений с культурной политикой Советов. Именно на «квартирниках» в 1960-е были сделаны первые записи песен Высоцкого.

Напомним, что Еврейский музей расположен по адресу: ул. Образцова, д. 11, стр. 1А. (ак)