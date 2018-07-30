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Жителей Вороновского пригласили на выставку Усадьбы Москвы и Подмосковья
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Жителей Вороновского пригласили на выставку Усадьбы Москвы и Подмосковья 

Администрация поселения Вороновское 4 часа назад
Фото: архив
Жителей поселения Вороновское пригласили на выставку «Усадьбы Москвы и Подмосковья», которую откроют 8 августа в Детской библиотеке №2 в Краснопахорском.
На экспозиции будут представлены материалы, посвященные объектам культурного наследия и памятникам архитектуры. Посетители увидят альбомы с изображениями усадеб, которые расположены на территории столичного региона.
На официальном сайте администрации поселения Краснопахорское отметили, что выставка продлится до 18 августа. На мероприятие ждут всех желающих. Выставка пройдет по адресу: село Красная Пахра, улица Почтовая, дом № 5.
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