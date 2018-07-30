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Гайки и мусор: необычные арт-объекты создает ростовский сварщик-скульптор
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Гайки и мусор: необычные арт-объекты создает ростовский сварщик-скульптор 

Деловое сообщество 4 часа назад
Старые гайки и шестеренки, медь и шурупы обретают вторую жизнь, да не простую, а скульптурную. Трудится автор не во славу золотого тельца, все свои произведения он дарит друзьям и знакомым.
Идея творить с помощью аргоновой сварки пришла к Константину неожиданно, парень всегда любил работать руками и даже изготавливал клинки и рукоятки для ножей. В аргоновой сварке он сразу увидел творческий потенциал.
«Это сразу вылилось в новое хобби. Я люблю современное искусство, сразу увидел в сварке возможность для творчества. Вдохновение для первой фигуры появилось после прослушивания рок-группы Лорд Пневмослон» — рассказывает Константин в интервью порталу DonDay.
Фигурки мышей, собак и других животных приходят к нему сами, Костя не рисует эскизов и творит по воле музы. «На создание скульптуры уходит несколько часов. Части соединяю с помощью аргоновой сварки, так можно сделать тонкие почти незаметные швы» — поделился художник.
Делать бизнес из своего хобби скульптор не планирует, удивительные подарки он делает просто для души.
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