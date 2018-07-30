Гайки и мусор: необычные арт-объекты создает ростовский сварщик-скульптор

Старые гайки и шестеренки, медь и шурупы обретают вторую жизнь, да не простую, а скульптурную. Трудится автор не во славу золотого тельца, все свои произведения он дарит друзьям и знакомым.

Идея творить с помощью аргоновой сварки пришла к Константину неожиданно, парень всегда любил работать руками и даже изготавливал клинки и рукоятки для ножей. В аргоновой сварке он сразу увидел творческий потенциал.

«Это сразу вылилось в новое хобби. Я люблю современное искусство, сразу увидел в сварке возможность для творчества. Вдохновение для первой фигуры появилось после прослушивания рок-группы Лорд Пневмослон» — рассказывает Константин в интервью порталу DonDay.

Фигурки мышей, собак и других животных приходят к нему сами, Костя не рисует эскизов и творит по воле музы. «На создание скульптуры уходит несколько часов. Части соединяю с помощью аргоновой сварки, так можно сделать тонкие почти незаметные швы» — поделился художник.

Делать бизнес из своего хобби скульптор не планирует, удивительные подарки он делает просто для души.