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В клубе «Атом» всех желающих научат создавать модные рисунки
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В клубе «Атом» всех желающих научат создавать модные рисунки 

Управа района Хорошево-Мневники 4 часа назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Мастер-класс по fashion-иллюстрации проведет блогер, художник Светлана Ендальцева.
— Fashion-иллюстратор создает рисунки к журнальным статьям, ассистирует дизайнерам одежды, участвует в создании фильмов, мультфильмов, рекламных роликов, делает иллюстрации для интернет-сайтов, web-иконки, аватары и многое другое. Художник Светлана Ендальцева познакомит участников мастер-класса с этим модным направлением, — сообщили в пресс-службе клуба «Атом».
Мероприятие состоится в среду, 8 августа. Начало в 17.00, вход свободный. Адрес проведения: ул. Маршала Тухачевского, д. 20, стр. 2. (ис)
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