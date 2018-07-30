В клубе «Атом» всех желающих научат создавать модные рисунки

Мастер-класс по fashion-иллюстрации проведет блогер, художник Светлана Ендальцева.

— Fashion-иллюстратор создает рисунки к журнальным статьям, ассистирует дизайнерам одежды, участвует в создании фильмов, мультфильмов, рекламных роликов, делает иллюстрации для интернет-сайтов, web-иконки, аватары и многое другое. Художник Светлана Ендальцева познакомит участников мастер-класса с этим модным направлением, — сообщили в пресс-службе клуба «Атом».

Мероприятие состоится в среду, 8 августа. Начало в 17.00, вход свободный. Адрес проведения: ул. Маршала Тухачевского, д. 20, стр. 2. (ис)