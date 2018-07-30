В Петербург привезут выставку Бэнкси

В Петербурге с 14 сентября по 5 ноября пройдет выставка «художника-невидимки», британского граффитиста Бэнкси. Пространство, где будет организована экспозиция, еще не определено. Но уже известно, какие работы привезут в город. Об этом «Фонтанке» рассказал организатор проекта Евгений Гудов.

«Петербургская выставка будет соответствовать той, что мы проводим до 2 сентября в Москве. Мы привезем 60 работ и мультимедийный контент». По подсчетам организаторов, число посетителей достигнет 150 тысяч человек. Аналогичный проект в столице уже собрал около 250 тысяч гостей.

«Ходят слухи, что московскую выставку анонимно посетил сам Бэнкси. Планирует ли он приехать в Петербург, нам неизвестно, — подчеркнул Евгений Гудов.

Напомним, Евгений Гудов известен в Петербурге как создатель «Планетария № 1» в дореволюционном газгольдере на Обводном канале. Кроме того, предприниматель несколько лет назад начал организовывать выставки «живых полотен». Московская выставка Бэнкси открылась в Центральном доме художника на Крымском валу в июне. Она включает работы из частных коллекций. Демонстрируются, конечно, не выломанные из стен фрагменты (хотя присутствует оригинальная дверь с изображением обезьяны), а реплики работ, графика, фотографии. Гости могут оценить «Джоконду», выполненную в стиле поп-арта в розовых тонах, девочку с шариком в форме сердца, «метателя букета».

Ранее в СМИ писали о том, что личность Бэнкси раскрыта: неуловимым стрит-арт художником, по мнению журналиста Крейга Уильямса, является лидер группы Massive Attack Роберт Дель Ная.

По материалам «Фонтанки»

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