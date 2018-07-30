В КЦ «Зеленоград» продолжается выставка живописи, графики и фотографии

Живопись Галины Кузнецовой — Fluid Art — абстрактная техника живописи жидким акрилом.

Графика Марины Липилиной — работы в цветной и черно-белой графике, выполненные пастелью, цветными и акварельными карандашами, тушью, роллерами, маркерами, фломастерами, гелевыми и шариковыми ручками.

Фотовыставка Андрея Кузнецова — всматриваясь в необычайность природы, замечаешь, как она завораживает, волнует, и вдруг превращается в совсем другой мир.