В КЦ «Зеленоград» продолжается выставка живописи, графики и фотографии 

В августе в фойе Культурного центра продолжается выставка живописи Галины Кузнецовой, выставка графики Марины Липилиной, фотовыставка Андрея Кузнецова
Живопись Галины Кузнецовой — Fluid Art — абстрактная техника живописи жидким акрилом.
Графика Марины Липилиной — работы в цветной и черно-белой графике, выполненные пастелью, цветными и акварельными карандашами, тушью, роллерами, маркерами, фломастерами, гелевыми и шариковыми ручками.
Фотовыставка Андрея Кузнецова — всматриваясь в необычайность природы, замечаешь, как она завораживает, волнует, и вдруг превращается в совсем другой мир.