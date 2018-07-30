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В КЦ «Зеленоград» продолжается выставка живописи, графики и фотографии
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В КЦ «Зеленоград» продолжается выставка живописи, графики и фотографии 

Управа района Савелки 4 часа назад
Фото: Управа района Савелки
В августе в фойе Культурного центра продолжается выставка живописи Галины Кузнецовой, выставка графики Марины Липилиной, фотовыставка Андрея Кузнецова
Живопись Галины Кузнецовой — Fluid Art — абстрактная техника живописи жидким акрилом.
Графика Марины Липилиной — работы в цветной и черно-белой графике, выполненные пастелью, цветными и акварельными карандашами, тушью, роллерами, маркерами, фломастерами, гелевыми и шариковыми ручками.
Фотовыставка Андрея Кузнецова — всматриваясь в необычайность природы, замечаешь, как она завораживает, волнует, и вдруг превращается в совсем другой мир.
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