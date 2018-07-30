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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 31 июля
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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 31 июля 

Агентство «Москва» 4 часа назад
10:30 — Заседание правительства Московской области.
11:00 — Круглый стол на тему «Современные коммуникационные технологии в туризме: перспективные решения для эффективного использования наследия ЧМ-2018».
12:00 — Торжественная церемония вывода на полную мощность логистического центра «Почты России», расположенного вблизи международного аэропорта Внуково.
12:00 — Пресс-конференция и.о. директора Гидрометцентра России Д. Киктева на тему «Погодные аномалии нынешнего лета: июльские наводнения, снег и тропический дождь. Какие еще сюрпризы ждать от погоды жителям России?».
12:45 — Пресс-конференция заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, подведение итогов работы розничного бизнеса ВТБ в первом полугодии 2018 г.
13:00 — Пресс-конференция главы комитета Госдумы по природным ресурсам Николая Николаева.
16:00 — Заседание Мосгоризбиркома.
17:30 — Открытие выставки современного искусства «Здесь и сейчас!».
Фотоматериалы:
12:00 — Торжественная церемония вывода на полную мощность логистического центра «Почты России», расположенного вблизи международного аэропорта Внуково.
14:00 — Избрание меры пресечения в отношении обвиняемого в мошенничестве сотрудника АО «Научно-производственное объединение им. С. Лавочкина» И. Третьякова.
17:30 — Открытие выставки современного искусства «Здесь и сейчас!».
18:00 — Открытие выставки Александра Васильева «Курортная мода» на ВДНХ.
21:00 — Шоу «Космическая Одиссея» французского театра Les Plasticiens Volants на фестивале «Вдохновение» на ВДНХ.
Агентство «Москва»: последние новости
Антикварные книги, украшения и игрушки можно купить на блошином рынке в Музее Москвы 28 и 29 июля Барные стулья и кресла установили перед картинами для посетителей Новой Третьяковки Музей Победы продлил выставку о герое восстания в концлагере «Собибор» А.Печерском до конца лета
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