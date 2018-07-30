Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 31 июля

11:00 — Круглый стол на тему «Современные коммуникационные технологии в туризме: перспективные решения для эффективного использования наследия ЧМ-2018».

12:00 — Торжественная церемония вывода на полную мощность логистического центра «Почты России», расположенного вблизи международного аэропорта Внуково

12:00 — Пресс-конференция и.о. директора Гидрометцентра России Д. Киктева на тему «Погодные аномалии нынешнего лета: июльские наводнения, снег и тропический дождь. Какие еще сюрпризы ждать от погоды жителям России?».

12:45 — Пресс-конференция заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова , подведение итогов работы розничного бизнеса ВТБ в первом полугодии 2018 г.

16:00 — Заседание Мосгоризбиркома.

17:30 — Открытие выставки современного искусства «Здесь и сейчас!».

Фотоматериалы:

12:00 — Торжественная церемония вывода на полную мощность логистического центра «Почты России», расположенного вблизи международного аэропорта Внуково.

14:00 — Избрание меры пресечения в отношении обвиняемого в мошенничестве сотрудника АО «Научно-производственное объединение им. С. Лавочкина» И. Третьякова.

17:30 — Открытие выставки современного искусства «Здесь и сейчас!».

21:00 — Шоу «Космическая Одиссея» французского театра Les Plasticiens Volants на фестивале «Вдохновение» на ВДНХ.