Организаторы сообщили об отмене арт-уикенда «Воздух»

Напомним, арт-уикенд был запланирован на 11–12 августа на территории частного парка на Пискалинских лугах около поселка Прибрежный.

На мероприятии, объединяющем творчество и природу, обещали установить четырехметровую скульптуру Артема Ивашкина и «парящий» арт-объект Владимира Изаксона.