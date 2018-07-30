Организаторы сообщили об отмене арт-уикенда «Воздух» 

Напомним, арт-уикенд был запланирован на 11–12 августа на территории частного парка на Пискалинских лугах около поселка Прибрежный.
На мероприятии, объединяющем творчество и природу, обещали установить четырехметровую скульптуру Артема Ивашкина и «парящий» арт-объект Владимира Изаксона.
Была анонсирована лекция Сергея Баландина о скульптуре, мастер-класс по игре на ханге от Лидии Игольниковой и звуковые эксперименты Олега Елагина, фильм о творчестве британского скульптора Энтони Гормли и двухдневный мастер-класс от кочевой галереи «Убортабормутабор».