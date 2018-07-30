Ещё
Организаторы сообщили об отмене арт-уикенда «Воздух»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Организаторы сообщили об отмене арт-уикенда «Воздух» 

Волга Ньюс 3 часа назад
Напомним, арт-уикенд был запланирован на 11–12 августа на территории частного парка на Пискалинских лугах около поселка Прибрежный.
На мероприятии, объединяющем творчество и природу, обещали установить четырехметровую скульптуру Артема Ивашкина и «парящий» арт-объект Владимира Изаксона.
Была анонсирована лекция Сергея Баландина о скульптуре, мастер-класс по игре на ханге от Лидии Игольниковой и звуковые эксперименты Олега Елагина, фильм о творчестве британского скульптора Энтони Гормли и двухдневный мастер-класс от кочевой галереи «Убортабормутабор».
Волга Ньюс: последние новости
В выходные на ул. Куйбышева самарцев ждет открытый пленэр "Арт-шаг" и танцы Тольяттинка, выигравшая на телешоу "Ты супер!", получила в подарок квартиру от Игоря Крутого Реставрация костела в Самаре подходит к концу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, внезапно пропавшие с экранов4
Самые страшные фильмы1
Дешевые фильмы, превратившиеся в блокбастеры3
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»18
Зарубежные группы, которые обожали в СССР47
Видео
02:30
В сети появился новый трейлер «Слендермена»
Кино
02:27
Американцы спасают президента России в новом фильме
Кино
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
22:13
Актеры, внезапно пропавшие с экранов
Кино
10:36
Дешевые фильмы, превратившиеся в блокбастеры
Кино
00:30
В рекламе бритвы впервые показали реальное бритье
ТВ
05:30
Ленты, перечеркнувшие успех суперзвезд
Кино
10:32
Что готовы делать актеры, чтобы сняться в кино
Кино
03:00
Кто спас «Рабу любви»
Кино
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение