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В музей ИЗО на Воеводина привезут «Купание красного коня» Петрова-Водкина
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В музей ИЗО на Воеводина привезут «Купание красного коня» Петрова-Водкина 

e1.ru 3 часа назад
Фото: e1.ru
В музее ИЗО на Воеводина, 5 покажут оригинал знаменитой картины «Купание красного коня». Увидеть его можно будет с 10 августа по 30 сентября.
Картину представят в рамках новой экспозиции, которая будет представлять собой реконструкцию собрания знаменитой ленинградской коллекции Казимиры Константиновны Басевич (1898–1973). Она включает несколько десятков произведений живописи, графики, скульптуры и даже мебели. Семья Басевич-Лотаревых на протяжении более чем полувека постепенно передала всё своё собрание Государственной Третьяковской галерее, Екатеринбургскому музею изобразительных искусств и Иркутскому областному художественному музею. Называться выставка будет «Владелица Красного коня. Дар Казимиры Басевич музеям России».
Вслед за общепризнанным шедевром К. С. Петрова-Водкина, на открытие экспозиции прибудет и директор Третьяковской галереи — Зельфира Исмаиловна Трегулова.
«Купание красного коня», — шедевр Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина (1878–1939), главная гордость коллекции, долгое время находился вне России и выпал из поля зрения искусствоведов, уточняют в музее ИЗО. Картина была создана в 1912 году, а в 1914-м в числе других отправлена автором на «Балтийскую выставку» в город Мальмё (Швеция). Только в 1950 году благодаря усилиям вдовы Петрова-Водкина «Купание красного коня» удалось вернуть на родину. В 1953 году Мария Фёдоровна уступила картину в коллекцию Казимире Басевич, тогда же купившей «Портрет М. Ф. Петровой-Водкиной» (1913) и пейзаж «На Дону» (1912), которые также будут представлены на выставке в ЕМИИ.
«У Казимиры Константиновны было особое отношение к работам Петрова-Водкина, которые были для неё живыми и волнующими душу. Тем удивительнее для окружающих явилось её решение в 1961 году передать десять картин (в том числе и «Купание красного коня») Государственной Третьяковской галерее. Этот бесценный дар был по достоинству оценён не только руководством и сотрудниками галереи, но и широкой общественностью», — рассказали в музее.
Вот некоторые примеры работ, которые представят в рамках экспозиции:
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