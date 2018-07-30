Лекцию об искусстве наглядной агитации проведут в библиотеке иностранной литературы

В Иностранной библиотеке иностранной литературы имени Маргариты Рудомино 9 августа состоится лекция об искусстве наглядной агитации.

Встречу со слушателями проведет сотрудник Государственного музея Владимира Маяковского Галина Малясова.

Посетители мероприятия узнают об агитационной и идеологической тематике в традиционном производстве и народном промысле 1920-х годов. Приглашенный специалист культурного учреждения расскажет о происхождении, истоках и развитии такого вида искусства, сообщили на сайте библотеки.

Лекция начнется в 19:00 по адресу: улица Николоямская, дом 1. Необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте. Вход свободный.