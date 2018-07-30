Цикл лекций об американских художественных галереях и музеях стартовал в центре «Северное Чертаново»

Лекцию проекта «Лувр на диване» посвятили художественным галереям и музеям Вашингтона. Мероприятие прошло в Московском культурном центре «Северное Чертаново» в воскресенье, 29 июля.

На лекции искусствовед Татьяна Быковская рассказала об экспонатах, представленных в Коллекции Филлипса, Смитсоновском музее американского искусства и Вашингтонской национальной галерее.

— Проект «Лувр на диване» набирает популярность. В этот раз было порядка 50 человек, причем на лекции приходят и новенькие. Согласно регистрационным данным, многие пишут, что узнали о проекте «от друга/подруги». Хочу отметить, что у нас началась целая серия лекций о США — в августе планируем рассказывать про музеи Филадельфии, — поделилась с редактором газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» PR-менеджер МКЦ «Северное Чертаново» Юлия Филиппова.

На каждой лекции Татьяна Быковская учит читать картины — с точки зрения используемых техник, того, что говорит цветовая гамма, что означает тот или иной элемент.

Фото: предоставила PR-менеджер МКЦ «Северное Чертаново» Юлия Филиппова

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/07/30/43235/