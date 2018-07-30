Культурный центр «Дружба» начал прием работ на фотовыставку «Моя Россия»

Первые заявки на участие в фотоконкурсе «Моя Россия» приняли в Культурном центре «Дружба».

Как рассказала газете «Обозрение. Бирюлево Западное» художественный руководитель центра Татьяна Дадаева, свои работы уже прислали три любителя фотографии. Поучаствовать в конкурсе может любой желающий, необязательно быть профессионалом. Единственное условие выставки — на фотографии должен быть запечатлен уголок нашей страны.

— Мы получили пейзажи черноморского побережья с неповторимой архитектурой таких городов, как Сочи и Анапа, а также снимки живописных улочек Санкт-Петербурга. Есть и яркие фотографии дикой природы России, — поделилась Татьяна Дадаева

Для участия в конкурсе нужно до 15 августа отправить три лучшие фотографии из путешествия по России на почту dk.drugba@mail.ru вместе с рассказом о том, почему эти работы должны быть представлены в экспозиции. Выставка откроется для посетителей 20 августа, а всех победителей ждут памятные призы. С подробным регламентом конкурса можно ознакомиться на сайте культурного центра «Дружба».