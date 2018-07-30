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Культурный центр «Дружба» начал прием работ на фотовыставку «Моя Россия»
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Культурный центр «Дружба» начал прием работ на фотовыставку «Моя Россия» 

Управа района Бирюлево Западное 2 часа назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Первые заявки на участие в фотоконкурсе «Моя Россия» приняли в Культурном центре «Дружба».
Как рассказала газете «Обозрение. Бирюлево Западное» художественный руководитель центра Татьяна Дадаева, свои работы уже прислали три любителя фотографии. Поучаствовать в конкурсе может любой желающий, необязательно быть профессионалом. Единственное условие выставки — на фотографии должен быть запечатлен уголок нашей страны.
— Мы получили пейзажи черноморского побережья с неповторимой архитектурой таких городов, как Сочи и Анапа, а также снимки живописных улочек Санкт-Петербурга. Есть и яркие фотографии дикой природы России, — поделилась Татьяна Дадаева.
Для участия в конкурсе нужно до 15 августа отправить три лучшие фотографии из путешествия по России на почту dk.drugba@mail.ru вместе с рассказом о том, почему эти работы должны быть представлены в экспозиции. Выставка откроется для посетителей 20 августа, а всех победителей ждут памятные призы. С подробным регламентом конкурса можно ознакомиться на сайте культурного центра «Дружба».
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