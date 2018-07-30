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Рукодельницы-красавицы: о мастерицах прошлого расскажут в «Коломенском»
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Рукодельницы-красавицы: о мастерицах прошлого расскажут в «Коломенском» 

Управа района Нагатинский затон 2 часа назад
Фото: Нагатинский затон
Занятие, посвященное секретам рукоделия прошлых веков, пройдет в этнографическом центре, усадьбе кузнеца музея-заповедника «Коломенское» 31 июля.
В предыдущие столетия вышивки, которые покажут гостям «Коломенского», создавались в технике, которая называлась «хитроумным рукодельицем». Так, в руках настоящих мастериц грубое домотканое полотно становилось настоящим произведением искусства.
Как сообщают на официальной странице, юным посетителям расскажут о возможных способах украшения полотна, типичных сюжетах, об инструментах и материалах, которые использовались с этой целью. Для гостей проведут небольшой мастер-класс, в ходе которого они сами научатся некоторым хитростям и премудростям. На память посетителям занятия достанется вышитый собственными руками памятный сувенир.
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