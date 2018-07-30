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Два исторических здания в Калининграде передадут музеям
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Два исторических здания в Калининграде передадут музеям 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Здания кенигсбергской биржи и янтарной мануфактуры в Калининграде будут переданы музеям, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.
В пресс-службе уточнили, что министр культуры РФ Владимир Мединский провел совещание с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, в рамках которого они обсудили концепцию культурно-туристического маршрута центральной части города Калининграда «Музейный квартал». Это пешеходный маршрут по примеру подобных проектов в Берлине и Вене.
"Два исторических здания в Калининграде будут переданы музеям… Запланирована реновация здания кёнигсбергской биржи под концепт Калининградского областного музея изобразительных искусств… Также обсуждался проект реконструкции здания янтарной мануфактуры, расположенного в Калининградской области", — говорится в сообщении.
Отмечается, что концепция реновации здания кёнигсбергской биржи предполагает перепланировку практически всех помещений исторического здания под выставочные и концертные залы в рамках проекта «Музейный квартал».
Также Мединский поддержал проект реконструкции и технического перевооружения объекта культурного наследия 1899 года с размещением там филиала музея янтаря. «Работы будут завершены до 2021 года», — цитирует пресс-служба Алиханова.
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