Два исторических здания в Калининграде передадут музеям

В пресс-службе уточнили, что министр культуры РФ Владимир Мединский провел совещание с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым , в рамках которого они обсудили концепцию культурно-туристического маршрута центральной части города Калининграда «Музейный квартал». Это пешеходный маршрут по примеру подобных проектов в Берлине и Вене.

"Два исторических здания в Калининграде будут переданы музеям… Запланирована реновация здания кёнигсбергской биржи под концепт Калининградского областного музея изобразительных искусств… Также обсуждался проект реконструкции здания янтарной мануфактуры, расположенного в Калининградской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что концепция реновации здания кёнигсбергской биржи предполагает перепланировку практически всех помещений исторического здания под выставочные и концертные залы в рамках проекта «Музейный квартал».

Также Мединский поддержал проект реконструкции и технического перевооружения объекта культурного наследия 1899 года с размещением там филиала музея янтаря. «Работы будут завершены до 2021 года», — цитирует пресс-служба Алиханова.