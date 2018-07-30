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Сотрудничающий с Lamborghini и Adidas художник оформил сцену AFP-2018
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Сотрудничающий с Lamborghini и Adidas художник оформил сцену AFP-2018 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Известный современный художник Покрас Лампас, клиентами которого являются такие мировые бренды, как Lamborghini, Fendiи Adidas, оформил сцену Alfa Future People. Об этом сообщили организаторы фестиваля на пресс-конференции 25 июля.
Уникальность оформления сцены заключается в том, что фирменная роспись художника будет проецироваться на купол шатра с помощью компьютерных технологий и таким образом превратиться в диджитал арт.
Оценить творение Покраса смогут все участники Alfa Future People, которые захотят посетить сцену Show Cast Stage. Как сообщила дирекция AFP в ходе пресс-конференции, на этой площадке свои музыкальные творения смогут представить 30 лучших начинающих диджеев, которые были отобраны в рамках конкурса из 400 заявок.
Ранее мы сообщали о том, что организаторы AFP поддержали хор ветеранов Большого Козино.
Фото: interesnoe.me  Видео: facebook.com
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