В управе района Косино-Ухтомский стартовала градостроительная выставка

Работа экспозиции продлится в период с 27 июля по 6 августа.

Посетители выставки смогут ознакомиться с информационными материалами по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: улица Поселковая, дом 2, корпус 8 с понедельника по четверг с 9 часов утра до 6 часов вечера. В пятницу выставка также функционирует, но закрывается немного раньше — посетить экспозицию можно с 9 часов утра по 4 часов дня. Все желающие смогут получить консультацию специалистов, а также оставить собственные предложения и замечания в книге учета посетителей и записи предложений и замечаний.

Градостроительная выставка проходит в помещении управы района Косино-Ухтомский по адресу: улица Большая Косинская, дом 2, корпус 1, 2-й этаж. Собрание участников публичных слушаний по данному проекту запланировано на 9 августа в здании школы № 2036 по адресу: улица Златоустовская, дом 3. Начало в 19.00.