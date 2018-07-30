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Facebook запретил полотна Рубенса за «обнаженку»
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Facebook запретил полотна Рубенса за «обнаженку» 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
В начале июля Facebook удалила несколько постов с картинами фламандского художника Пауля Рубенса, изображающих обнаженную натуру. Алгоритмы усмотрели в портретах полуобнаженных женщин нарушения правил сервиса и автоматически удалили публикации, восприняв художественную наготу за «взрослый» контент.
Результатом скандала стало обращение деятелей искусства Бельгии к главе Facebook Марку Цукербергу с просьбой улучшить ИИ, который сейчас не воспринимают разницу между порнографией и наготой в искусстве. «Обнаженные груди и ягодицы, написанные нашим художником, кажутся вам неуместными. Мы заметили, что Facebook последовательно отвергает произведения искусства, созданные нашим любимым Питером Паулем Рубенсом», — сказано в открытом письме.
В знак протеста работники дома-музея Рубенса в Антверпене даже провели шуточную акцию. Переодевшись в охранников, сотрудники учреждения подходили к посетителям, разглядывающим картины с обнаженной натурой, спрашивали их о наличии аккаунта в соцсетях и в случае утвердительного ответа сопровождали их к полотнам без наготы.
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В Facebook жесткость правил не скрывают, в особенности если речь идет о рекламе, сообщает Associated Press. Согласно правилам, на сервисе запрещены публикации, содержащие «явную или неявную наготу, даже если они несут художественный или образовательный характер». Тем не менее, в компании согласились встретиться с представителями музеев и обсудить ситуацию.
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