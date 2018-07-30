Суд в Калифорнии решил оставить ценный диптих из коллекции Строгановых американскому музею

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. / ТАСС /. Картины «Адам» и «Ева» немецкого живописца Лукаса Кранаха — старшего (1472-1553), являвшиеся ранее частью коллекции Строгановых, останутся в собрании Музея Нортона Саймона в городе Пасадина (штат Калифорния). Об этом решении объявил в понедельник апелляционный суд Девятого округа Калифорнии.

Согласно обоснованию, размещенному на сайте суда, вынесен вердикт о том, чтобы окончательно отклонить претензии к музею со стороны жительницы штата Коннектикут Мареи вон Саер. Она является наследницей голландского коллекционера Жака Гудстиккера, который приобрел «Адама» и «Еву» на аукционе в Берлине в 1930-х. «Коллегия судей подтвердила обоснованность ранее принятого судом Центрального округа штата решения в пользу Музея Нортона Саймона в Пасадине, рассмотрев ходатайство Мареи вон Саер о возвращении двух картин из числа произведений искусства, присвоенных нацистами путем их принудительной продажи ее свекром во время Второй мировой войны», — говорится в документе, насчитывающем 50 страниц.

Коллегия в составе трех судей аргументировала свое суждение положениями так называемой доктрины «акт государства». Эта доктрина «требует, чтобы все действия, предпринятые суверенными государствами в рамках своей юрисдикции, считались имеющими законную силу. Коллегия заключила, что теория, выдвинутая вон Саер, потребовала бы от суда объявить потерявшими законную силу действия властей Нидерландов», — поясняется в вердикте.

История дела

В 2007 году вон Саер подала иск, потребовав вернуть ей картины. Однако суд Лос-Анджелеса не принял иск к рассмотрению, мотивировав свое решение тем, что дело затрагивает вопросы внешней политики США, за которую отвечает только правительство страны. Речь шла о калифорнийском законе, который позволяет наследникам жертв Холокоста предъявлять права на конфискованные нацистами ценности после истечения трехлетнего срока давности. Суд Лос-Анджелеса счел положение неконституционным. В 2009 году апелляционный суд штата, куда обратилась американка, постановил, что ее иск будет рассмотрен, если она докажет, что вступила в права наследования не позднее трех лет после смерти коллекционера Гудстиккера.

В 2007 году стоимость диптиха оценивалась в $24 млн Картины входили в коллекцию Строгановых, затем перешли в собственность советского государства, которое в 1931 году продало их на аукционе в Германии. Полотна купил Гудстиккер. В 1940 году он погиб, его коллекцию реквизировали нацисты, а «Адама» и «Еву» присвоил Герман Геринг (председатель Рейхстага нацистской Германии в 1932-1945 годах).

В 1945 году картины были обнаружены американскими военными и переданы правительству Нидерландов. В 1960-х права на диптих предъявил наследник Строгановых — Георгий Строганов-Щербатов. Голландское правительство признало претензии законными и в 1966 году передало ему шедевр Кранаха. В начале 1970-х Строганов-Щербатов продал обе картины Музею Нортона Саймона за $800 тыс.

Собрание Гудстиккера насчитывало около тысячи великолепных работ. После войны из них отыскали лишь треть. Большая часть найденных произведений искусства стала собственностью правительства Нидерландов. Вон Саер является вдовой единственного сына голландского коллекционера.