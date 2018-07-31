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Искусство и урбанистика в Манеже, наивные трактирные коврики и «Обе две»: афиша на неделю
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Искусство и урбанистика в Манеже, наивные трактирные коврики и «Обе две»: афиша на неделю 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Дуэт «Обе две» выступит на крыше Chateau de Fantomas, выставка современного российского искусства открывается в Манеже, а в Музее наивного искусства покажут «Трактирные коврики». Редакция портала Москва 24 — о том, куда сходить на этой неделе.
"Обе две" в Chateau de Fantomas В Chateau de Fantomas продолжается Roof Music Fest. В среду на крыше клуба выступит дуэт «Обе две». Екатерина Павлова и Дмитрий Емельянов уже не первый год исполняют стильный сентиментальный поп. «Обе две» украшают лайн-ап таких разных фестивалей: «Усадьба Jazz», «Нашествие» и «Пикник Афиши». Очередной московский концерт станет отличным подарком для ценителей актуальной поп-музыки.
Где: Chateau de Fantomas Когда: 1 августа, 20:00  Aria на ВДНХ
Видео: YouTube/fedrv
Итальянец Эмилиано Пеллизари хорошо известен как режиссер, хореограф и иллюзионист. Его спектакль Aria вмещает в себя театр и цирк, классическую музыку и балет. Во время представления артисты в буквально гуляют по воздуху, а сложная машинерия становится полноправным участником этого высокотехнологичного шоу. Действо сопровождается живой музыкой в исполнении оркестра «Роман Барок Ансамбль». Спектакль покажут в рамках фестиваля «Вдохновение».
Где: «Зеленый театр. Сцена на воде» Когда: 2-4 августа, 20:00  Современное искусство России в Манеже Масштабная выставка актуального российского искусства начинает работу в Манеже. В экспозиции «Здесь и сейчас!» представлены более 50 проектов, посвященных искусству в городской среде. Гости познакомятся с работами в самых разных жанрах: от видео-арта до танцевальных перформансов. Выставка организована фондом V-A-C, проектом «ARTерия» и другими авторитетными арт-институциями.
Где: Манеж Когда: 1-20 августа, 10:00-22:00  "Сансара" в «Мумий Тролль Music Bar» Звезды отечественной инди-сцены, уральская группа «Сансара» выступит перед московской публикой в «Мумий Тролль Music Bar». Уже больше 20 лет Александр Гагарин и его соратники выпускают поп-рок высокого качества и гарантированно попадают в эфир ведущих радиостанций.
Где: «Мумий Тролль Music Bar» Когда: 2 августа, 20:00  "Трактирные коврики" в Музее русского лубка и наивного искусства Художник Анрей Сазонов собрал необычную коллекцию ковров и клеенок, которыми раньше украшали дома и трактиры. Собрание охватывает работы начала и середины ХХ века. На выставке представлены предметы интерьера, найденные на юге и севере России, на Урале, Украине и не только. Коллекция знакомит зрителя с провинциальными представлениями прошлого века, о том, как следует оформлять жилое пространство. Порой такой «народный» дизайн принимает крайне причудливые формы. Выставка пройдет в отделении Музея русского лубка и наивного искусства на Измайловском бульваре.
Где: Музей русского лубка и наивного искусства Когда: 2 августа — 16 сентября, 10:00-19:00  "Кино-глаз" в НИИ  Видео: YouTube/darkflame2001
Дзига Вертов был едва ли не главным революционером в мире документального кино. Его экспериментальные работы по сей день регулярно попадают во всевозможные списки лучших фильмов в истории кинематографа наравне с игровыми картинами. В пространстве «Наука и искусство» покажут один из шедевров режиссера, ленту «Кино-глаз». Даже сейчас этот фильм 1924 года поражает смелостью замысла и техничностью его реализации. Показ будет сопровождать саундтрек, специально написанный Адель Салех.
Где: «Наука и искусство» Когда: 3 августа, 21:00  Выставка Александра Васильева «Курортная мода» На ВДНХ 1 августа открывается выставка известного историка моды Александра Васильева. В экспозиции представлена пляжная одежда, которую отдыхающие носили в разные годы ХХ века: от трикотажных купальников 1920-х до откровенных нарядов эпохи сексуальной революции. На выставке также можно познакомиться с винтажными журналами мод и редкими эскизами платьев.
Где: ВДНХ, павильон № 16 Когда: 1 августа — 4 ноября, 11:00 — 22:00  "Кто убил Анну" в Музее Парка Горького Моноспектакль, поставленный Алексеем Розиным по мотивам романа Льва Толстого "Анна Каренина". Единственную роль исполняет актриса Мастерской Брусникина Марина Васильева, известная по работе в фильме Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Она разыграет альтернативные концовки романа, в которых для Анны все кончается не так трагически, как было у Толстого.
Где: Смотровая площадка Музея Парка Горького Когда: 31 июля, 20:00  "Горе от ума" в Театре на Малой Бронной Современная интерпретация классической комедии Александра Грибоедова — в постановке Павла Сафонова. Авторы спектакля не изменили ни строчки в оригинальном тексте, но перенесли действие в современную Москву.
"Мы попытались, сохраняя авторский юмор, взглянуть на наше странное, искаженное время, когда люди все больше становятся похожими на призраков, выбирая вместо любви комфорт и карьеру", — рассказывает режиссер.
Где: Театр на Малой Бронной Когда: 1 августа, 19:00  "Музыка для цветов" в «Аптекарском огороде» Композитор-неоклассик и саунд-дизайнер Никола Мельников выступит в Ботаническом саду МГУ с концертом «Музыка для цветов» из цикла «Тропические ночи». Музыкант исполнит композиции с альбома, который выйдет осенью. Мельников известен как музыкант с мировым именем. Композитору доверяли звуковое оформление парижской недели моды, финала чемпионата мира по шахматам и важнейших культурных событий.
Где: «Аптекарский огород» Когда: 3 августа, 21:00
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