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Житель Камчатки избил защитившего медиков следователя СКР
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Житель Камчатки избил защитившего медиков следователя СКР 

360tv.ru + ещё 72 22 августа 2018
Фото: 360tv.ru
Житель Петропавловска-Камчатского жестоко избил следователя СКР, который защищал от буйного мужчины бригаду скорой помощи. За это ему грозит до 10 лет заключения. Об этом сообщил «Интерфакс».
20-летний житель Камчатки в пьяном состоянии находился в компании друзей на парковке ТЦ «Евразия» в Петропавловске-Камчатском в начале июня. Бригада скорой помощи приехала туда по вызову. Обвиняемый начал оскорблять врачей, бить машину и пытался забраться в салон авто.
25-летний старший следователь отдела регионального СУ СКР по городу Елизово оказался неподалеку и сделал молодому человеку замечание. Тот в ответ взял металлическую дубинку и ударил следователя по голове и телу.
Потерпевшего госпитализировали с тяжелыми травмами. Он находится в больнице уже свыше двух месяцев.
Завершилось расследование уголовного дела по данному факту. Обвиняемому грозит до 10 лет заключения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека.
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