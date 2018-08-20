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Актуальная классика: в «Доме Гоголя» организуют кинолекторий «Великие экранизации и литературные юбилеи»
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Актуальная классика: в «Доме Гоголя» организуют кинолекторий «Великие экранизации и литературные юбилеи» 

Управа района Арбат города Москвы 22 часа назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Сотрудники «Дома Гоголя» организуют кинолекторий «Великие экранизации и литературные юбилеи». В рамках мероприятия 29 августа все желающие смогут узнать интересные факты о романе «Грозовой перевал» и его одноименных киноадаптациях.
Лекция будет приурочена к 200-летию со дня рождения популярной английской писательницы Эмили Бронте. Отметим, что «Грозовой перевал» — единственный роман автора, принесший ей мировую известность.
О литературном первоисточнике гостям расскажет Александр Шамарин, кандидат филологических наук и научный сотрудник «Дома Гоголя». Он обсудит с посетителями особенности этого классического произведения.
Лекция начнется в 15:00. Вход на мероприятие свободный.
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