Актуальная классика: в «Доме Гоголя» организуют кинолекторий «Великие экранизации и литературные юбилеи»

Сотрудники «Дома Гоголя» организуют кинолекторий «Великие экранизации и литературные юбилеи». В рамках мероприятия 29 августа все желающие смогут узнать интересные факты о романе «Грозовой перевал» и его одноименных киноадаптациях.

Лекция будет приурочена к 200-летию со дня рождения популярной английской писательницы Эмили Бронте. Отметим, что «Грозовой перевал» — единственный роман автора, принесший ей мировую известность.

О литературном первоисточнике гостям расскажет Александр Шамарин, кандидат филологических наук и научный сотрудник «Дома Гоголя». Он обсудит с посетителями особенности этого классического произведения.

Лекция начнется в 15:00. Вход на мероприятие свободный.