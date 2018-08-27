Необычный день знаний и бал в стиле барокко: куда пойти в последнюю неделю лета 

На этой неделе лето заканчивается, но это не повод для грусти. И если у вас еще нет планов на последние дни августа и первые сентябрьские выходные, предлагаем десять интересных идей.
Открытие выставки «Советская античность» в галерее «На Шаболовке»
Дата: 28 августа
Время: 19:00 Место: галерея «На Шаболовке»
Возрастное ограничение: 6+
Во вторник в галерее «На Шаболовке» откроется выставка «Советская античность». Зрители увидят, как советские художники 1930-х годов пытались создать новую классику, полную не только эстетики, но идеологического смысла. В экспозиции — живопись и графика группы «ОСТ», Александра Шевченко, Константина Рождественского, Веры Ермолаевой, Меера Айзенштадта, архитектурные проекты Бориса Иофана, Ильи Голосова и Бориса Бархина, а также дипломные проекты студентов Московского архитектурного института 1930-х годов.
Выставка продлится до 14 октября. Время работы — с 11:00 до 20:00 (со вторника по воскресенье).
Встреча с немецким художником Францем Ваннером в Музее Москвы
Дата: 29 августа
Время: 19:00 Место: Музей Москвы
Возрастное ограничение: 16+
Середина недели — самое время для знакомства с немецким художником Францем Ваннером (и, возможно, для небольшой революции в пределах собственного смартфона). На творческой встрече он расскажет о своей инсталляции «Добровольный контроль извне». Ваннер взял на себя роль борца с алгоритмами социальных сетей, которые используют корпорации для продвижения своих интересов. Каждую секунду миллиарды связей и предпочтений анализируются специальными программами, которые изучают интересы пользователей по всему миру. Немецкий художник предложит участникам встречи порассуждать об этом и присоединиться к борьбе против системы.
Вход бесплатный, по предварительной регистрации.
Фильм «Гоголь. Страшная месть» в кинотеатрах сети «Москино»
Дата: 30 августа
Место: сеть кинотеатров «Москино»
Возрастное ограничение: 12+
На 30 августа намечена премьера заключительной части трилогии режиссера Егора Баранова. В кинотеатрах сети «Москино» фильм «Гоголь. Страшная месть» будут показывать до 13 сентября. Главный герой — сам Николай Гоголь, обладающий суперспособностью видеть всевозможную нечистую силу. Вместе с сыщиком Яковом Гуро он должен остановить Черного Всадника, жестоко убивающего молодых девушек в окрестностях села Диканька.
Узнать расписание сеансов и купить билеты можно на сайте кинотеатров сети «Москино».
День памяти Марины Цветаевой в доме-музее поэтессы
Дата: 31 августа
Время: 11:00 Место: Дом-музей Марины Цветаевой
Возрастное ограничение: 12+
В этом году последний день лета придется на пятницу. И это прекрасный повод, чтобы посетить Дом-музей Марины Цветаевой, где состоится день памяти поэтессы. В 13:00 начнется концерт ансамбля «Благовест». Музыканты исполнят произведения Клаудио Монтеверди, Франца Шуберта и Антона Вискова. В 15:00 покажут спектакль «Затонувший остров» — Евгений Радомысленский будет читать письма Марины Цветаевой и Бориса Пастернака.
В 18:00 начнется экскурсия «Бас и фальцет времени». Участие в ней бесплатное, по предварительной регистрации. На концерт и спектакль регистрироваться не нужно.
Семейный инклюзивный фестиваль «Галафест» в саду «Эрмитаж»
Дата: 1 сентября
Время: 13:00 Место: сад «Эрмитаж»
Возрастное ограничение: 0+
День знаний — это весело! «Академия „Галчонка“» приглашает встретить 1 сентября в саду «Эрмитаж». Для посетителей проведут увлекательные квесты, состязания, мастер-классы и занятия на любой вкус. Например, на факультете естествознания и новых технологий маленьких гостей ждут удивительные научные открытия, шоу роботов, VR-разработки и виртуальные полеты в космос. Фестиваль начнет работать в 11:00, а в 13:00 на главной сцене сада состоится его торжественное открытие с участием профессоров «Академии „Галчонка“», группы «Фрукты» и солистов балета Todes. В преподавательский состав вошли, например, Юлия Пересильд, Петр Налич и Павел Акимкин.
В 16:30 заработает манеж «Воображариум». На его сцене артисты озвучат диафильмы. Весь сад превратится в большую киноплощадку. С утра и до вечера будет проходить съемка короткометражного фильма, посвященного пятому «Галафесту». Премьеру покажут на большом экране в тот же день. С 19:00 до 21:00 на главной сцене пройдет концерт, в котором примут участие Алиса Гребенщикова, Петр Налич и многие другие.
Все собранные средства направят на благотворительность. Билеты можно купить на сайте фестиваля.
Бал-фестиваль Barocco Night в «Аптекарском огороде»
Дата: 1 сентября
Время: 19:00 Место: ботанический сад МГУ «Аптекарский огород»
Возрастное ограничение: 16+
Ботанический сад МГУ предлагает встретить первый день осени в стиле барокко. Здесь пройдет необычный бал-фестиваль. Дизайнер Саша Фролова покажет свой перформанс «Мария Антуанетта». Зрители увидят выступление театра исторического танца Petit Trianon. Любителей оперы ждет сюрприз — в «Аптекарском огороде» споет обладатель самого высокого мужского оперного голоса Глеб Захаров. Также в фестивале будет участвовать дизайнер Венера Казарова. Она создает декорации из бумаги, костюмы для фотосессий, оформляет спектакли и телешоу.
Фильм для подростков «Субмарина» в кинотеатре «Космос»
Дата: 1 сентября
Время: 19:30 Место: кинотеатр «Космос»
Возрастное ограничение: 16+
Специально ко Дню знаний кинотеатр «Космос» покажет фильм «Субмарина», историю уэльского школьника Оливера Тейта — романтика и мечтателя. Это фильм о взрослении (и о том, что оно не всегда дается легко). Лента получила множество призов, например премию британского независимого кино BIFA. Кроме того, это дебют Ричарда Айоади в качестве режиссера. Ранее он снимал клипы для Arctic Monkeys и Kasabian.
Билеты можно купить на сайте сети кинотеатров «Москино».
Занятия по перформансу в Музее современного искусства
Дата: 2 сентября
Время: 12:00 Место: Московский музей современного искусства
Возрастное ограничение: 12+
Воскресенье — лучший день, чтобы научиться чему-то новому. Московский музей современного искусства приглашает на практические занятия по перформансу. Их проведет хореограф и преподаватель современных танцев Дарья Плохова. В музее можно будет лежать и танцевать, петь и кричать, прослеживая таким образом влияние движений и импровизации на восприятие искусства. Эти занятия проводят прежде всего для подростков в возрасте от 11 до 14 лет, однако в них могут принять участие все желающие, кому интересен современный танец. Вход бесплатный, но нужно зарегистрироваться.
Спектакль «Золотой петушок» в театре «Геликон-опера»
Дата: 2 сентября
Время: 19:00 Место: музыкальный театр «Геликон-опера»
Возрастное ограничение: 16+
Музыкальный театр «Геликон-опера» приглашает провести вечер воскресенья вместе с русской классикой. На сцене зала «Стравинский» покажут оперу Римского-Корсакова «Золотой петушок» по мотивам одноименного произведения Александра Пушкина. Ее поставил худрук «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман. В создании спектакля приняла участие Немецкая опера на Рейне из Дюссельдорфа.
Билеты можно купить на сайте театра.
Инсталляция «На птичьих правах / Para-site Project» в ГМИИ имени А. С. Пушкина
Дата: с 25 августа до 28 октября
Время: 11:00 Место: Государственный музей изобразительного искусства имени А. С. Пушкина
Возрастное ограничение: 0+
В Пушкинском музее представят первую в России инсталляцию японского художника Тадаси Каваматы. Зрители увидят похожие на птичьи гнезда арт-объекты, сделанные из строительного мусора, который остался после разбора старых зданий музея. Тадаси Кавамата — профессор парижской Национальной школы изящных искусств. Его работы находятся в токийском Национальном музее современного искусства и Муниципальном музее Гааги.
Билеты на выставку можно купить на сайте музея.