Необычный день знаний и бал в стиле барокко: куда пойти в последнюю неделю лета

На этой неделе лето заканчивается, но это не повод для грусти. И если у вас еще нет планов на последние дни августа и первые сентябрьские выходные, предлагаем десять интересных идей.

Открытие выставки «Советская античность» в галерее «На Шаболовке»

Дата: 28 августа

Время: 19:00 Место: галерея «На Шаболовке»

Возрастное ограничение: 6+

Во вторник в галерее «На Шаболовке» откроется выставка «Советская античность». Зрители увидят, как советские художники 1930-х годов пытались создать новую классику, полную не только эстетики, но идеологического смысла. В экспозиции — живопись и графика группы «ОСТ», Александра Шевченко , Константина Рождественского, Веры Ермолаевой, Меера Айзенштадта, архитектурные проекты Бориса Иофана , Ильи Голосова и Бориса Бархина, а также дипломные проекты студентов Московского архитектурного института 1930-х годов.

Выставка продлится до 14 октября. Время работы — с 11:00 до 20:00 (со вторника по воскресенье).

Встреча с немецким художником Францем Ваннером в Музее Москвы

Дата: 29 августа

Время: 19:00 Место: Музей Москвы

Возрастное ограничение: 16+

Середина недели — самое время для знакомства с немецким художником Францем Ваннером (и, возможно, для небольшой революции в пределах собственного смартфона). На творческой встрече он расскажет о своей инсталляции «Добровольный контроль извне». Ваннер взял на себя роль борца с алгоритмами социальных сетей, которые используют корпорации для продвижения своих интересов. Каждую секунду миллиарды связей и предпочтений анализируются специальными программами, которые изучают интересы пользователей по всему миру. Немецкий художник предложит участникам встречи порассуждать об этом и присоединиться к борьбе против системы.

Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

Фильм « Гоголь . Страшная месть» в кинотеатрах сети «Москино»

Дата: 30 августа

Место: сеть кинотеатров «Москино»

Возрастное ограничение: 12+

На 30 августа намечена премьера заключительной части трилогии режиссера Егора Баранова . В кинотеатрах сети «Москино» фильм «Гоголь. Страшная месть» будут показывать до 13 сентября. Главный герой — сам Николай Гоголь, обладающий суперспособностью видеть всевозможную нечистую силу. Вместе с сыщиком Яковом Гуро он должен остановить Черного Всадника, жестоко убивающего молодых девушек в окрестностях села Диканька.

Узнать расписание сеансов и купить билеты можно на сайте кинотеатров сети «Москино».

Дата: 31 августа

Время: 11:00 Место: Дом-музей Марины Цветаевой

Возрастное ограничение: 12+

В 18:00 начнется экскурсия «Бас и фальцет времени». Участие в ней бесплатное, по предварительной регистрации. На концерт и спектакль регистрироваться не нужно.

Семейный инклюзивный фестиваль «Галафест» в саду «Эрмитаж»

Дата: 1 сентября

Время: 13:00 Место: сад «Эрмитаж»

Возрастное ограничение: 0+

Петр Налич и Павел Акимкин. День знаний — это весело! «Академия „Галчонка“» приглашает встретить 1 сентября в саду «Эрмитаж». Для посетителей проведут увлекательные квесты, состязания, мастер-классы и занятия на любой вкус. Например, на факультете естествознания и новых технологий маленьких гостей ждут удивительные научные открытия, шоу роботов, VR-разработки и виртуальные полеты в космос. Фестиваль начнет работать в 11:00, а в 13:00 на главной сцене сада состоится его торжественное открытие с участием профессоров «Академии „Галчонка“», группы «Фрукты» и солистов балета Todes. В преподавательский состав вошли, например, Юлия Пересильд

В 16:30 заработает манеж «Воображариум». На его сцене артисты озвучат диафильмы. Весь сад превратится в большую киноплощадку. С утра и до вечера будет проходить съемка короткометражного фильма, посвященного пятому «Галафесту». Премьеру покажут на большом экране в тот же день. С 19:00 до 21:00 на главной сцене пройдет концерт, в котором примут участие Алиса Гребенщикова , Петр Налич и многие другие.

Все собранные средства направят на благотворительность. Билеты можно купить на сайте фестиваля.

Бал-фестиваль Barocco Night в «Аптекарском огороде»

Дата: 1 сентября

Возрастное ограничение: 16+

Ботанический сад МГУ предлагает встретить первый день осени в стиле барокко. Здесь пройдет необычный бал-фестиваль. Дизайнер Саша Фролова покажет свой перформанс «Мария Антуанетта». Зрители увидят выступление театра исторического танца Petit Trianon. Любителей оперы ждет сюрприз — в «Аптекарском огороде» споет обладатель самого высокого мужского оперного голоса Глеб Захаров. Также в фестивале будет участвовать дизайнер Венера Казарова . Она создает декорации из бумаги, костюмы для фотосессий, оформляет спектакли и телешоу.

Фильм для подростков «Субмарина» в кинотеатре «Космос»

Дата: 1 сентября

Время: 19:30 Место: кинотеатр «Космос»

Возрастное ограничение: 16+

Специально ко Дню знаний кинотеатр «Космос» покажет фильм «Субмарина», историю уэльского школьника Оливера Тейта — романтика и мечтателя. Это фильм о взрослении (и о том, что оно не всегда дается легко). Лента получила множество призов, например премию британского независимого кино BIFA. Кроме того, это дебют Ричарда Айоади в качестве режиссера. Ранее он снимал клипы для Arctic Monkeys и Kasabian.

Билеты можно купить на сайте сети кинотеатров «Москино».

Занятия по перформансу в Музее современного искусства

Дата: 2 сентября

Время: 12:00 Место: Московский музей современного искусства

Возрастное ограничение: 12+

Воскресенье — лучший день, чтобы научиться чему-то новому. Московский музей современного искусства приглашает на практические занятия по перформансу. Их проведет хореограф и преподаватель современных танцев Дарья Плохова . В музее можно будет лежать и танцевать, петь и кричать, прослеживая таким образом влияние движений и импровизации на восприятие искусства. Эти занятия проводят прежде всего для подростков в возрасте от 11 до 14 лет, однако в них могут принять участие все желающие, кому интересен современный танец. Вход бесплатный, но нужно зарегистрироваться.

Спектакль «Золотой петушок» в театре «Геликон-опера»

Дата: 2 сентября

Время: 19:00 Место: музыкальный театр «Геликон-опера»

Возрастное ограничение: 16+

Музыкальный театр «Геликон-опера» приглашает провести вечер воскресенья вместе с русской классикой. На сцене зала «Стравинский» покажут оперу Римского-Корсакова «Золотой петушок» по мотивам одноименного произведения Александра Пушкина. Ее поставил худрук «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман . В создании спектакля приняла участие Немецкая опера на Рейне из Дюссельдорфа.

Билеты можно купить на сайте театра.

Инсталляция «На птичьих правах / Para-site Project» в ГМИИ имени А. С. Пушкина

Дата: с 25 августа до 28 октября

Время: 11:00 Место: Государственный музей изобразительного искусства имени А. С. Пушкина

Возрастное ограничение: 0+

В Пушкинском музее представят первую в России инсталляцию японского художника Тадаси Каваматы. Зрители увидят похожие на птичьи гнезда арт-объекты, сделанные из строительного мусора, который остался после разбора старых зданий музея. Тадаси Кавамата — профессор парижской Национальной школы изящных искусств. Его работы находятся в токийском Национальном музее современного искусства и Муниципальном музее Гааги.

Билеты на выставку можно купить на сайте музея.