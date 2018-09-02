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На ВЭФ в Приморье приедут делегации Монголии и Республики Корея
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На ВЭФ в Приморье приедут делегации Монголии и Республики Корея 

Российская Газета + ещё 26 46 минут назад
Фото: Primpress
Иностранные делегации продолжают подтверждать свое участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября. Так, официально заявлено, что на форум приедут делегации Монголии и Республики Корея, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
По данным фонда «Росконресс», на которые ссылаются приморские власти, делегацию Монголии возглавит президент Халтмаагийн Баттулга. Это будет второй визит главы Монголии на ВЭФ. Всего в делегации этого государства будет около 80 официальных лиц и бизнесменов. На форуме планируется несколько мероприятий с участием делегации этой страны, в том числе двусторонняя встреча лидеров России и Монголии. До этого они уже встречались в июне этого года на полях саммита ШОС в китайском Циндао.
Также подтвердила свое участие Республика Корея. Ее делегация будет еще более многочисленной — во Владивосток приедут почти 200 представителей власти и бизнеса. В рамках деловой программы ВЭФ намечено проведение бизнес-диалога «Россия — Республика Корея» и панельная сессия «Россия, юг и север Кореи: будущее нового экономического пространства кооперации?» с участием членов южнокорейской делегации.
Планируется, что в ВЭФ-2018 примут участие не менее шести тысяч гостей — представители более 60 иностранных государств.
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