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Около 600 представителей КНР примут участие в ВЭФ-2018
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Около 600 представителей КНР примут участие в ВЭФ-2018 

RT на русском + ещё 25 31 августа 2018
Фото: Континент Сибирь Online
В IV Восточном экономическом форуме примут участие около 600 представителей КНР, в том числе губернаторы провинций, официальные лица, руководители государственных корпораций, представители бизнес-сообщества.
Как говорится в пресс-релизе «Росконгресса», делегация КНР на ВЭФ-2018 будет самой представительной и многочисленной.
Делегацию возглавит председатель КНР Си Цзиньпин.
«Не сомневаюсь, что визит Председателя КНР во Владивосток станет важной вехой в развитии отношений между Россией и Китаем. Мы, в свою очередь, сделаем всё необходимое для обеспечения плодотворного и эффективного участия китайской делегации в ВЭФ-2018», — заявил ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.
Ранее газет «Известия», что делегация Республики Корея приедет на ВЭФ-2018.
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