Около 600 представителей КНР примут участие в ВЭФ-2018

В IV Восточном экономическом форуме примут участие около 600 представителей КНР, в том числе губернаторы провинций, официальные лица, руководители государственных корпораций, представители бизнес-сообщества.

Как говорится в пресс-релизе «Росконгресса», делегация КНР на ВЭФ-2018 будет самой представительной и многочисленной.

«Не сомневаюсь, что визит Председателя КНР во Владивосток станет важной вехой в развитии отношений между Россией и Китаем. Мы, в свою очередь, сделаем всё необходимое для обеспечения плодотворного и эффективного участия китайской делегации в ВЭФ-2018», — заявил ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков