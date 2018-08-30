Ещё
В Москве обсудили детали участия делегации Южной Кореи в ВЭФ
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

В Москве обсудили детали участия делегации Южной Кореи в ВЭФ 

РИА Новости + ещё 19 8 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Вопросы участия южнокорейской делегации в IV Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2018), в том числе проведение межстранового бизнес-диалога и тематической панельной сессии, обсудили советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета форума Антон Кобяков и чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в России У Юн Гын, сообщили в пресс-службе фонда «Росконгресс».
Встреча Кобякова с У Юн Гыном состоялась в Москве. Посол отметил важность и динамичное развитие российско-корейского сотрудничества. «Отношения между нашими странами развиваются по восходящей линии. В 2017 году Президент Республики Корея участвовал в работе Восточного экономического форума. В этом году в рамках визита в Москву Мун Чжэ Ин принял участие в Российско-Корейском бизнес-форуме, а также выступил в Государственной Думе Российской Федерации, где рассказал о приоритетах двухсторонних отношений России и Республики Корея», — цитирует пресс-служба «Росконгресса» посла Южной Кореи.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы участия южнокорейской делегации в IV Восточном экономическом форуме, который пройдет 11–13 сентября во Владивостоке. У Юн Гын отметил, что в работе форума примет участие делегация Республики Корея, в состав которой войдут порядка 200 официальных лиц и представителей бизнес-сообщества.
"Не сомневаюсь, что предстоящий визит корейской делегации в Россию будет способствовать еще большему углублению партнерских отношений между нашими странами", — приводит пресс-служба «Росконгресса» слова Кобякова.
"Отдельно обсуждалась российско-корейская программа мероприятий Форума, в частности, проведение в рамках деловой программы ВЭФ-2018 бизнес-диалога «Россия — Республика Корея» и панельной сессии «Россия, юг и север Кореи: будущее нового экономического пространства кооперации?» с участием членов южнокорейской делегации. Также на полях форума запланировано проведение заседания Российско-Корейского и Корейско-Российского делового и инвестиционного советов", — отмечается в сообщении.
Кроме того, на встрече было высказано предложение о проведении сессии на тему энергетического сотрудничества России и Республики Корея в Арктике в рамках Международного арктического форума «Арктика — территория диалога», который состоится в Архангельске 9–10 апреля 2019 года.
Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. Фонд «Росконгресс» — социально-ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Был учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России.
Последние новости
Умер Иосиф Кобзон Российские госкомпании отнимут небо и деньги у "Боинга" Лукашенко выразил соболезнования Матвиенко в связи со смертью супруга
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Откровенные фильмы о молодости и сексуальности
У Еременко и Бондарчук не получался интим4
Самые тошнотворные фильмы в истории кино3
Олега Ефремова дважды похищали со съёмок
Видео
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Самые эпатажные клипы российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
02:04
Что смотреть в кино с 30 августа
Кино
02:56
У Еременко и Бондарчук не получался интим
Кино
12:59
Мультяшки, которых признали секс-символами
Кино
05:16
Что стало с актерами сериала «Бедная Настя»
Кино
05:00
Ленты, где подростков сыграли взрослые актёры
Кино
11:28
Спецэффекты, которые сильно изменили актеров
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение