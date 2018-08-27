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Гостей ВЭФ-2018 ждут экспозиции Русского музея и Московского кремля и балет
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Гостей ВЭФ-2018 ждут экспозиции Русского музея и Московского кремля и балет 

Газета.Ru 27 августа 2018
Гостей и участников IV Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 11–13 сентября, ждет не только деловая, но и культурная программа, сообщает фонд «Росконгресс».
На время форума во Владивостоке запланировано несколько экспозиций. В том числе выставки «Карта России. Вехи истории» из собрания Музеев Московского Кремля и "Великий Карл" из собрания Русского музея. Выставка «Точки пересечения» познакомит посетителей с работами современных московских художников. Кемеровская область, которая в этом году является гостем ВЭФ, представит арт-галерею «Кузбасс» с произведениями искусства на основе технологии «живых полотен».
Во время форума концерт даст Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, а на Приморской сцене Мариинки пройдет показ оперы «Царская невеста» и балета «Спящая красавица» на площадке Приморской сцены Мариинского театра. Мариинка также даст концерт симфонического оркестра при участии солистов из КНР, Японии, Кореи и России.
"Гости и участники Форума смогут посетить ведущие музеи Владивостока — Приморскую государственную картинную галерею, Приморский государственный объединенный музей имени В. К. Арсеньева, Музей города, Музей Тихоокеанского флота, галерею современного искусства «Артэтаж» и др. ", — указано в сообщении.
Гости также смогут принять участие в интеллектуальной игре в формате «Что? Где? Когда?» с ведущими Михаилом Скипским и Андреем Максимковым, сообщает фонд «Росконгресс», являющийся организатором ВЭФ.
"Одним из ключевых событий культурной программы Форума станет выставка «Улица Дальнего Востока», на которой будет продемонстрирован экономический потенциал, культурные традиции и туристические возможности регионов Дальнего Востока", — говорится в сообщении.
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