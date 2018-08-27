«Без Есенина»: спектакль о творчестве поэта покажут в музее на Клязьминской

В музее Сергея Есенина , который расположен на Клязьминской улице 23 сентября пройдет спектакль о жизни поэта.

«В сценарии использованы письма и биографические материалы из книги Бориса Грибанова «Женщины, которые любили Есенина». Музыкально-поэтический ряд спектакля «Без Есенина» заставит зрителя не только проникнуться неоднозначностью личности поэта, но и актуальностью тематики его произведений», — говорится в анонсе на официальном сайте музея.