«Без Есенина»: спектакль о творчестве поэта покажут в музее на Клязьминской 

В музее Сергея Есенина, который расположен на Клязьминской улице 23 сентября пройдет спектакль о жизни поэта.
«В сценарии использованы письма и биографические материалы из книги Бориса Грибанова «Женщины, которые любили Есенина». Музыкально-поэтический ряд спектакля «Без Есенина» заставит зрителя не только проникнуться неоднозначностью личности поэта, но и актуальностью тематики его произведений», — говорится в анонсе на официальном сайте музея.
Также отмечается, что в спектакле прозвучит музыка Альфреда Шнитке, Фредерика Шопена и Гии Канчели. Более подробную информацию можно получить по телефону 8-495-483-95-15. (ео)